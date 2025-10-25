¿Qué tan probable es que Gustavo Petro y su familia salgan de la lista Clinton?

El viernes, 24 de octubre, en la tarde, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el presidente de la República, Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la temida lista Clinton o lista de la OFAC.

La decisión, de acuerdo con el secretario Scott Bessent responde a que, "desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses".

En diálogo con Noticias RCN, el profesor de Derecho Financiero Internacional de la Universidad de la Sabana, Juan Carlos Portilla, explicó que su inclusión “tiene implicaciones jurídicas y económicas muy graves, en el sentido en que todas las cuentas bancarias y propiedades que tengan en los Estados Unidos o en sus territorios serán bloqueadas de manera inmediata y sus activos congelados también”.

Pero la decisión podría, incluso, afectar la manera en la que manejan sus finanzas en territorio colombiano porque “sin duda alguna el sistema financiero internacional está dominado en todas sus transacciones por los dólares americanos y no hay duda de que los bancos colombianos utilizan a la banca americana como bancos corresponsables para hacer transacciones. Esto implica que también el presidente Petro se podría llegar a quedar sin cuentas bancarias en Colombia, porque es de interés para la banca colombiana mantener una reputación a nivel internacional y tener un acceso permanente al sistema financiero transnacional”.

No solo narcotraficantes forman parte de la lista Clinton:

El presidente y el ministro del Interior respondieron a la decisión del Departamento del Tesoro argumentando que su lucha contra el narcotráfico ha alcanzado cifras récord y jamás se han visto envueltos con los cárteles. Sin embargo, las razones para entrar en la lista Clinton van más allá del tráfico de drogas.

De acuerdo con el profesor Portilla, “la lista es un instrumento de política internacional que el gobierno de los Estados Unidos tiene para mover sus intereses en materia diplomática, económica y de seguridad nacional. En este orden de ideas, no solo los narcotraficantes o personas relacionadas con el narcotráfico pueden estar incluidos en la lista OFAC, sino también terroristas internacionales, dictadores y grandes violadores de los derechos humanos”.

De la lista forman parte narcotraficantes como el, hoy, preso en los EE. UU. Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero también terroristas, como los líderes Hezbollah y Hamás, así como el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

¿Qué tan probable es que Petro salga de la lista Clinton?

Tan pronto como se dio a conocer la noticia, el presidente Petro dijo que tomará acciones legales contra la medida, por medio de su abogado en los Estados Unidos, Dany Kovalik. Este es el primer paso para salir de la lista Clinton. Una decisión en la que la OFAC tendrá a última palabra, antes de que el caso pase a los tribunales federales:

“Es un procedimiento administrativo que sigue la oficina del Tesoro OFAC y el afectado puede surgir un proceso administrativo ante la misma oficina OFAC que se llama el Deslisting petition, en inglés, es una petición de ser excluido de la lista con bases en que el ofendido considera y, tiene las pruebas, de que no se ameritan las circunstancias para haber sido incluido en la lista OFAC”.

En caso de que la OFAC mantenga su decisión de dejar, en este caso, al presidente Petro y sus familiares en la lista, “su defensa entablar una acción de tipo judicial administrativo ante los tribunales federales administrativos para buscar un pronunciamiento judicial y lograr que sean excluidos de la lista OFAC. Pero tiene que iniciar primero con una petición de ser excluido de la lista OFAC”.