¿Qué significa para Colombia que el presidente Petro y su familia estén en la lista Clinton?

Expertos analizaron el panorama internacional y explicaron qué significa para un país que su presidente sea incluido en la lista Clinton.

octubre 24 de 2025
03:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos por Estados Unidos en lo que sería la lista Clinton.

La noticia generó una nueva controversia no solo por las implicaciones individuales para cada uno de los impactados con esta medida estadounidense, sino que significa un nuevo escalamiento en la delicada relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia, por las recientes diferencias entre los presidentes Petro y Donald Trump.

En Noticias RCN hablamos con Jorge Luis Yarce, profesor de la Universidad Central, para entender qué significa realmente esta decisión:

¿Qué significa que el presidente Petro, su familia y Benedetti estén en la lista Clinton?

“Inicialmente es una sanción moral. Son personas que hacen parte de una lista de seguimiento internacional a todas las transacciones económicas y los activos. Van a tener limitaciones en sus movimientos y negocios a nivel internacional”.

“Es muy grave para ellos particularmente, pero también para Colombia porque es la primera vez que contamos con un presidente en esta lista”.

¿Qué implicaciones trae para Colombia que un presidente sea incluido en la lista Clinton?

“De manera directa para el país, entendámoslo como dentro del manejo de la diplomacia, de la estructura de la relación de los países, nada. Esto es un tema individual, los que fueron inscritos fueron sujetos individuales”.

“Pero es evidente que quien fue inscrito es el presidente de la República y su familia, y no podemos desconocer que en las últimas semanas la relación entre el presidente Petro con Trump no ha sido fácil y eso está marcando una pauta muy difícil para Colombia”.

“Va a afectar seguramente la toma de decisiones económicas. Ya se quitaron apoyos económicos, seguramente se van a limitar accesos en temas de cooperación, seguridad nacional y esto nos va a afectar en lo que quedan de estos 10 meses de gobierno”.

