Presidente Petro propone un estado de excepción para “obras públicas en zonas de conflicto”

Este 21 de junio, desde el departamento de Cauca, una de las regiones del país más golpeadas por el conflicto armado, el presidente Gustavo Petro, en el marco del lanzamiento de ‘Misión Cauca’, aprovechó para hacer una propuesta que buscaría, según sus palabras, acabar con la economía ilícita.

El mandatario propuso que el país discuta la implementación de un “estado de excepción (…) en las zonas de conflicto” para que el Gobierno pueda avanzar en la adjudicación de obras públicas en las regiones de mayor injerencia de grupos armados.

De acuerdo con el presidente Petro, este planteamiento se constituiría como una estrategia para acabar con la economía ilícita y la violencia en las regiones de mayor operación de grupos armados. A través de un ejemplo, explicó cómo es la situación en este momento:

“¿Quién va a ser el contratista en el hospital de El Plateado? Casi que les aseguro que queda desierta la licitación, o es al menos un empresario amigo del grupo armado que no va a hacer el hospital, sino que le toca pasar la platica, porque si no lo hace muere, o se tiene que ir con sus hijos. Esa es la situación real”.

El que se quiere quedar con la utilidad de la obra pública no es contratista, es la banda armada.

Por estas razones, el mandatario propone un estado de excepción para la realización de obras públicas en los territorios más golpeados por el conflicto armado.

El jefe de Estado explicó que “dentro de la arquitectura normativa ordinaria podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones”, es decir que el Gobierno Nacional tendría los instrumentos necesarios para terminar con las economías ilícitas.

Yo tengo una propuesta, las obras públicas en las zonas de conflicto que en realidad son zonas de economía ilícita, tiene que hacerlas el Estado mismo, no se pueden contratar, si no eso se condena a no hacer nada.