Petro culpó a grupos criminales por la muerte de menores en Guaviare: bombardeos se mantendrán

El presidente Gustavo Petro se negó a atender el llamado de la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, para detener los bombardeos contra grupos armados, que, de acuerdo con la directora del Icbf, intercalan entre sus filas a menores reclutados.

“Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, respondió el jefe de Estado, a pesar de que Marín advirtió en sus redes sociales que:

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos" y, por tanto, pidió "al presidente, Gustavo Petro, y al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, suspender los bombardeos y evaluar (la situación)”.

Tanto Petro, como el Ministerio de la Defensa, han insistido en que: “La responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”.

Defensora del pueblo contestó con más cifras sobre menores muertos en combate:

Ante la negativa de presidente Petro, la defensora Marín indicó que la entidad ha recibido información que indicaría que “en el bombardeo llevado a cabo en Arauca la semana pasada murió al menos una adolescente mujer, menor de edad” y “adicionalmente, en el bombardeo llevado a cabo en Puerto, Amazonas, el pasado 1 de octubre, murieron cuatro adolescentes: una mujer y tres hombres”.

Marín insiste en que “independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones. Se debe evaluar caso a caso las medidas que se adoptaron para evitar que resultaran afectados menores de edad”.

Cifras de la Defensoría revelan que las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ son las principales responsables del crimen de reclutamiento, pero es probable que menores sigan viéndose afectados si el Gobierno no toma medidas adicionales.

Su llamado, entonces, se mantiene: “Quiero insistirle al presidente de la República en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad. Invoco el principio de necesidad militar, el de precaución, el de humanidad y, sobre todo, la prevalencia de los derechos de las niñas y los niños. La historia de cada menor de edad que muere en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa y a los grupos armados ilegales les exigimos liberar de inmediato y sin condiciones a todos los menores de edad reclutados y suspender esta práctica”.