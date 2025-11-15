Ministerio de Defensa se pronuncia sobre el bombardeo que deja siete menores de edad muertos en Guaviare

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa se pronunció la tarde del sábado, 15 de noviembre, sobre el bombardeo realizado contra las disidencias de ‘Mordisco’ el pasado lunes en el que, según Medicina Legal, habrían muerto siete menores de edad.

“Esta acción”, según la cartera “permitió la afectación de 26 integrantes de dicha organización, responsable de ataques extremadamente violentos y sistemáticos contra la población y las autoridades”.

La operación tenía como principal objetivo a alias Pescado y alias Jimmy Martínez, a quienes trataban de localizar desde hace meses, por haber coordinado ataques contra la población civil en Arauca, Meta, Guaviare y Vichada y el ataque con drones a la vivienda del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, en el que resultaron heridos su hermano, de 15 años, y la empleada doméstica.

Soldados en la zona estaba a punto de encontrarse con un centenar de hombres de las disidencias:

El Ministerio explicó que “la decisión de proceder con un apoyo aéreo cercano a la tropa, que incluyó el empleo de bombardeo, para proteger a los 20 militares que se encontraban en desventaja táctica y muy próximos a la amenaza letal, se fundamentó en información de inteligencia que advertía sobre un riesgo extremo para la población civil y para los uniformados. Ante la inminencia y severidad de la amenaza, la intervención resultó necesaria, proporcionada y orientada a la protección de vidas humanas, en cumplimiento del deber constitucional de garantizar la seguridad de las comunidades y de los miembros de la Fuerza Pública”.

De otro modo, insisten en que los militares habrían quedado en desventaja al tratar de neutralizar la amenaza de un centenar de personas armadas con alto poder de combate y serían las víctimas de las que el país estaría hablando hoy.

Ministerio responsabiliza a las disidencias de ‘Mordisco’ por la muerte de menores en bombardeos:

Organizaciones insisten en que el ataque incumplió las limitaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en escenarios en los que podría haber menores de edad. Sin embargo, el Ministerio desmiente esta versión e insiste en que:

“Gracias a la inserción de las tropas, se logró la recuperación con vida de 3 adolescentes más, quienes integraban el grupo criminal. Así mismo, se brindaron los primeros auxilios a un herido y se evacuó a 2 sometidos de dicha estructura ilegal, en estricto cumplimiento del principio de humanidad”.

Su conclusión: “La responsabilidad de exponer a los menores al riesgo de las hostilidades recae única y exclusivamente en los grupos armados ilegales que los reclutan, utilizan y obligan a desempeñar roles de combate, en abierta violación del DIH y del interés superior de la niñez”.