CANAL RCN
Colombia

“Usados como carne de cañón”: directora del ICBF sobre la muerte de siete niños en acciones militares en Guaviare

Astrid Cáceres hizo un llamado a exigir la liberación de los menores reclutados en todo el país, que grupos armados estarían intercalando entre sus filas.

Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, se refirió al bombardeo ordenado por el presidente, Gustavo Petro, y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, el pasado 11 de noviembre en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, que deja un saldo de siete menores de edad fallecidos:

“Con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece ya lo habíamos dicho en Guaviare y lo hemos repetido en el Cauca, donde la ‘Jaime Martínez’ y las de ‘Mordisco’ creen que entre 15 y 17 años pueden vincularlos, y lo repetimos en cada mesa de paz donde participamos: lo primero es sacar los niños de filas armadas y del uso y la utilización”, insistió.

Confirman la muerte de seis menores de edad tras bombardeos
RELACIONADO

Confirman la muerte de seis menores de edad tras bombardeos

Gobierno no estaría en capacidad de verificar si hay niños antes de realizar un ataque:

Cáceres advirtió que mientras no avancen los diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos armados los niños, niñas y adolescentes seguirán estando en riesgo. Cuenta de ello, las 120 amenazas registradas contra menores de edad y los 300 niños y niñas que han sido desvinculados de estos grupos.

Además, sugirió que el Gobierno no está en capacidad de diferenciar si hay niños o no en la mira, antes de realizar ataques, como el de Calamar, sobre el que organizaciones han advertido, que incumplió las limitaciones, incluso, en tiempos de conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario (DIH):

“Estas dolorosas muertes de siete niños en nuestro propio bombardeo también develan la cruel y repudiable estrategia de incluir en las estructuras adultos y niños al mismo tiempo intercalados (…) usados como carne de cañón, en una estrategia de guerra para sus finanzas, también me duele que no podamos tener cómo detectar con inteligencia militar si hay niños o no en una columna de la delincuencia”.

Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia
RELACIONADO

Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia

La directora del Icbf propuso ir masivamente por los niños en manos de grupos armados:

En su pronunciamiento, Cáceres reiteró que desde el Icbf han abogado por la liberación de menores reclutados, al punto en que sus funcionarios han sido víctimas de ataques armados: “Todos les fallamos, sí, pero la lectura debe ir más allá, porque también la comunidad indígena y nuestros propios funcionarios de Icbf han sido amenazados y algunos han muerto rescatando niños y niñas. Somos muchos los que a diario nos movemos para esto, pero no somos suficientes y no nos escuchan los grupos armados”.

En respuesta, hizo un llamado a ir por los niños en manos de estructuras como las disidencias de las Farc, masivamente. En concreto, invitó a que en el país se movilicen “en los puntos más estratégicos, donde hemos hecho rescates, a ver si nos van a matar a todos por ir por los niños y niñas, a ver si es cierto que no nos los devuelven”.

Lo hizo, recordando que “el destino de la guerra siempre es la muerte. Lo saben y aun así los reclutan, saben que su destino es la muerte y aun así los retienen”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pico y placa

Vehículos de carga podrían ser incluidos en la medida del pico y placa los sábados: ¿qué se sabe?

Pico y placa

¿Por qué es tan importante matricular su vehículo en Bogotá?: detalles de la polémica medida

Bucaramanga

“Afectaciones al cerebro”, así terminó un caso de acoso en Bucaramanga

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Siga EN VIVO el amistoso Colombia vs. Nueva Zelanda: hora, transmisión y cómo llega la Tricolor al duelo previo al sorteo del Mundial 2026.

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

8 de cada 10 personas sufren algún tipo de afección en la piel, una situación que genera preocupación ante la escasez de dermatólogos en América Latina.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó

Sudáfrica

Luto: murió reconocida chef y presentadora en trágico accidente de helicóptero