“Usados como carne de cañón”: directora del ICBF sobre la muerte de siete niños en acciones militares en Guaviare

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, se refirió al bombardeo ordenado por el presidente, Gustavo Petro, y el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, el pasado 11 de noviembre en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, que deja un saldo de siete menores de edad fallecidos:

“Con profundo dolor lamento cada muerte de un adolescente en la guerra que no les pertenece ya lo habíamos dicho en Guaviare y lo hemos repetido en el Cauca, donde la ‘Jaime Martínez’ y las de ‘Mordisco’ creen que entre 15 y 17 años pueden vincularlos, y lo repetimos en cada mesa de paz donde participamos: lo primero es sacar los niños de filas armadas y del uso y la utilización”, insistió.

Gobierno no estaría en capacidad de verificar si hay niños antes de realizar un ataque:

Cáceres advirtió que mientras no avancen los diálogos de paz entre el Gobierno y los grupos armados los niños, niñas y adolescentes seguirán estando en riesgo. Cuenta de ello, las 120 amenazas registradas contra menores de edad y los 300 niños y niñas que han sido desvinculados de estos grupos.

Además, sugirió que el Gobierno no está en capacidad de diferenciar si hay niños o no en la mira, antes de realizar ataques, como el de Calamar, sobre el que organizaciones han advertido, que incumplió las limitaciones, incluso, en tiempos de conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario (DIH):

“Estas dolorosas muertes de siete niños en nuestro propio bombardeo también develan la cruel y repudiable estrategia de incluir en las estructuras adultos y niños al mismo tiempo intercalados (…) usados como carne de cañón, en una estrategia de guerra para sus finanzas, también me duele que no podamos tener cómo detectar con inteligencia militar si hay niños o no en una columna de la delincuencia”.

La directora del Icbf propuso ir masivamente por los niños en manos de grupos armados:

En su pronunciamiento, Cáceres reiteró que desde el Icbf han abogado por la liberación de menores reclutados, al punto en que sus funcionarios han sido víctimas de ataques armados: “Todos les fallamos, sí, pero la lectura debe ir más allá, porque también la comunidad indígena y nuestros propios funcionarios de Icbf han sido amenazados y algunos han muerto rescatando niños y niñas. Somos muchos los que a diario nos movemos para esto, pero no somos suficientes y no nos escuchan los grupos armados”.

En respuesta, hizo un llamado a ir por los niños en manos de estructuras como las disidencias de las Farc, masivamente. En concreto, invitó a que en el país se movilicen “en los puntos más estratégicos, donde hemos hecho rescates, a ver si nos van a matar a todos por ir por los niños y niñas, a ver si es cierto que no nos los devuelven”.

Lo hizo, recordando que “el destino de la guerra siempre es la muerte. Lo saben y aun así los reclutan, saben que su destino es la muerte y aun así los retienen”.