Presidente Petro será investigado por presunta violación de topes de campaña en vuelos con Sadi

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue la presunta violación de topes de la campaña de Gustavo Petro, previo a la consulta del Pacto Histórico, en la que fue elegido candidato único.

De acuerdo con el auto, la decisión fue tomada “en consideración a la existencia de presuntas irregularidades en el reporte de ingresos y gastos o la posible violación de los límites de gastos de campaña del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego a la consulta interna para definir candidato único a la Presidencia por la coalición Pacto Histórico, en el proceso electoral que tuvo lugar el 13 de marzo de 2022”.

El presidente habría gastado de más en transporte aéreo:

De acuerdo con la investigación que el magistrado Misael Rodríguez compartió con el Congreso de la República, en campaña, el presidente se habría excedido en gastos aéreos, contratados con la compañía Sadi.

“La génesis del engaño reside en la ejecución de los contratos y en cómo se reportaron oficialmente los vuelos. El hallazgo principal de la investigación de la Corte Suprema de Justicia fue que todos los servicios de SADI, contratados con la campaña al Senado, en realidad se prestaron a la campaña de Petro para la consulta del Pacto Histórico”.

La investigación también pasó por los 20 senadores del Pacto:

Para analizar los gastos de la campaña de Petro como precandidato, el magistrado Rodríguez también reviso los gatos de los 20 senadores del Pacto Histórico que, para entonces, también, se encontraban en campaña y descubrió:

“Hubo vuelos de Petro acompañado de aspirantes al Senado, pero ningún vuelo de aspirantes al Senado sin Petro”. Sin embargo, los vuelos, o parte de ellos, se habrían hecho pasar como un gasto de campaña de los aspirantes al Congreso. Un caso que, con la compulsa de copias, será investigado por la Comisión de Acusaciones, “en consideración al fuero integral de mandatario”.