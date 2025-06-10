Familia del soldado hallado muerto en un Batallón denunció "burla" de Petro y exigió esclarecer el caso

Recientemente, el Batallón Móvil de Pailitas, en el departamento del César, fue escenario de un suceso trágico.

El soldado Carlos Mejía apareció sin vida en las instalaciones del batallón; según el Ejército Nacional, se trató de un suicidio.

La explicación oficial, según ha trascendido en el entorno familiar, apunta a que el uniformado salió de guardia, se alejó del lugar bajo el pretexto de ir al baño y, poco después, se escuchó una ráfaga de disparos tras la cual fue hallado fallecido.

Tras el hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre el caso, con expresiones que la familia considera irrespetuosas y politizadas.

En declaraciones, el mandatario afirmó:

Es un soldado que se suicidó por amor, amaba a la novia y se mató por ella. No compitió como nos toca a los hombres por la mujer, con otro quizás con más dinero.

¿Cómo murió el soldado hallado sin vida en el Batallón de Pailitas?

La versión que hasta ahora maneja la familia proviene de lo que le han comunicado de forma verbal por parte de las autoridades, pero no dispone de documentación formal que respalde el relato.

En A Lo Que Vinimos de Noticias RCN, Luis Carlos Mejía, padre del joven, narró con detalle lo que le han dicho: su hijo salió de guardia, se reunió con los cursos, "es el dialecto que ellos manejan", precisó, se retiró después de un rato, dijo que iba al baño y, al rato, los compañeros escucharon una ráfaga de tiros; al acercarse encontraron el cuerpo sin vida.

“Esa es toda la información que yo tengo”, indicó el padre.

Familia del soldado hallado muerto en un Batallón denunció "burla" de Petro

Luis Carlos expresó su descontento por la utilización política que, a su juicio, hizo el presidente de la muerte del joven:

La verdad no entiendo por qué el presidente utilizó la muerte de mi hijo para defenderse él políticamente… yo no dije nada para echarle culpas a él.

El padre calificó como burlesco el tono con que, según él, se trató la intimidad de la familia:

Él no tenía ningún derecho. Él no le asistía a ningún derecho de violentar nuestra intimidad.

Además, el señor Mejía insistió en que la conducta de su hijo hasta poco antes del suceso no coincidía con una persona que tuviera problemas previsibles:

Mi hijo vino hace 15 días y vino alegre, vino contento.

Agregó que la familia está “destrozada” sin explicación aparente para lo ocurrido.

¿Fue un suicidio?

Frente a la posibilidad de que se trate realmente de un suicidio, el padre mostró sus dudas:

Tenemos información que murió por una ráfaga de disparos. Entonces yo no sé de criminalística ni de estos temas, pero como una persona que se suicida se alcanza a pegar varios disparos.

Ante este escenario, la petición de la familia es clara: un esclarecimiento profundo.

Luis Carlos exige a las autoridades, al Ejército Nacional y al Gobierno, una investigación que detalle qué pasó realmente con su hijo y que aporte documentos y peritajes que permitan entender la secuencia de los hechos.