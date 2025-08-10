CANAL RCN
A Nicolás Petro la Fiscalía le adicionará otros dos delitos a la imputación de cargos

En la audiencia que fue reprogramada para el 8 de noviembre se le imputarán cuatro delitos.

octubre 08 de 2025
10:10 a. m.
En las últimas horas, Noticias RCN conoció que la Fiscalía le sumará otros dos delitos a la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro.

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, los dos nuevos delitos que se le adicionarán al proceso son peculado por apropiación y falso testimonio.

Los dos delitos iniciales, que ya estaban previstos para la audiencia del 1 de octubre que fue aplazada, son interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público.

Los argumentos de la defensa de Nicolás Petro para esquivar importante audiencia
Fiscalía imputará cuatro nuevos delitos a Nicolás Petro

En medio de la investigación contra Nicolás Petro tras la denuncia formal de su exesposa, Day Vásquez, se abrió un nuevo proceso que lo señala por un presunto incremento injustificado de su patrimonio durante el tiempo en que ejerció su cargo como diputado del departamento del Atlántico.

En la audiencia que fue suspendida el pasado 1 de octubre y que se reprogramó para el 8 de noviembre se realizaría la respectiva imputación por dos delitos (interés indebido en la celebración de contactos y falsedad en documento público) y la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario.

Sin embargo, la Fiscalía sumará otros dos delitos al proceso: peculado por apropiación y falso testimonio.

Nicolás Petro será imputado por otros dos delitos y la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento
Defensa de Nicolás Petro ha aplazado más de 11 audiencias

El panorama no es distinto al primer proceso contra Nicolás Petro, en el que la defensa ha pedido aplazar 11 audiencias, lo que el juez y la Procuraduría denominaron intentos de dilatación.

El argumento expuesto por la defensa para reprogramar la audiencia molestó a la Fiscalía, quien esperaba continuar con el proceso en el que ahora se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias e interés indebido, peculado por apropiación y falso testimonio.

Nicolás Petro: un juicio atravesado por 11 solicitudes de aplazamiento
