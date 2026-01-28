Presidente de Satena anuncia protocolos de atención y levantamiento de cuerpos en tragedia aérea en Norte de Santander

En la tarde de este miércoles, el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó el hallazgo de la avioneta HK4709 en el sector de Curasica, zona rural de La Playa de Belén. La aeronave se dirigía al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña con 15 personas a bordo.

El presidente de Satena, Óscar Zuluaga, informó que desde el primer momento la aerolínea activó sus protocolos de atención y acompañamiento.

“Desde el primer momento Satena ha activado sus protocolos de atención y se encuentra en contacto directo con las familias de los pasajeros y tripulantes con el fin de dar el acompañamiento humano, institucional y humanitario en este difícil momento”, señaló.

Levantamiento de cuerpos y coordinación con autoridades

Zuluaga confirmó que “se activó el protocolo correspondiente para el levantamiento de los cuerpos, el cual está siendo adelantado por el CTI de la Fiscalía en coordinación con las autoridades competentes”.

Añadió que Satena ha dispuesto todos sus recursos para atender a las familias afectadas y colabora de manera plena y transparente con las investigaciones.

Avioneta de Satena siniestrada en Norte de Santander es materia de investigación

El presidente de la aerolínea reiteró que los hechos son materia de investigación y que la información oficial se entregará por los canales institucionales.

“Hoy, como país, estamos de luto. Honramos la memoria de quienes perdieron la vida y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la responsabilidad en el acompañamiento humano que siempre ha caracterizado a Satena”, concluyó.