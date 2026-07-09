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Presos adinerados estarían pagando por trabajos restaurativos y así redimir penas

Estos hechos fueron denunciados por Iván Cancino, el ministro de Justicia.

María Fernanda Correa

septiembre 07 de 2026
12:32 p. m.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció un grave hecho de corrupción al interior de las cárceles.

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Al parecer, los reclusos adinerados les estarían pagando a presos de menos recursos para que realicen trabajos restaurativos a su nombre y así obtener redención de penas sin cumplir las labores.

Se estarían aprovechando de los presos con menos dinero

Esta situación la dio a conocer el jefe de cartera durante un evento llevado a cabo este lunes 7 de septiembre.

Resulta que en los centros penitenciarios hay un programa de trabajos restaurativos, tales como labores de zapatería o panadería, los cuales permiten que los privados de la libertad puedan reducir sus condenas.

Sin embargo, los de mayores recursos se estarían aprovechando de otros reclusos para pagarles por estos trabajos y quedarse con los beneficios.

El ministro hizo énfasis en un caso que conoció durante una visita a una cárcel: “Le pagaban 200 mil pesos por carga de jeans y eso era cada dos meses”. Además, advirtió que gran parte de ese dinero estaría siendo extraído irregularmente por funcionarios del Inpec.

El duro mensaje del ministro Cancino

“Este gobierno no llegó a administrar el desorden, llegó a poner el orden”, afirmó Cancino.

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Durante el evento también estuvieron presentes los magistrados de la Corte Suprema, quienes confirmaron que existe una resolución lista para regular el trabajo en los centros penitenciarios, la cual está en manos del Ministerio del Trabajo a la espera de la publicación.

Fue el magistrado Juan Carlos Espeleta quien señaló que, aunque la ley haya producido efectos positivos, persisten los problemas relacionados con escasas oportunidades al interior de las cárceles.

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