¿Cuál ha sido el principal acierto y desacierto de De la Espriella tras un mes de gobierno? Esto dicen los analistas

El primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella estuvo atravesado por una emergencia que, según el analista político y económico Julio César Iglesias, hace difícil comparar este comienzo con el de otras administraciones.

El experto recordó que el Ejecutivo tuvo que enfrentar, prácticamente desde su primer día hábil, un terremoto de gran magnitud que obligó a concentrar buena parte de los esfuerzos institucionales en la atención de las comunidades afectadas.

Durante las primeras semanas, la prioridad estuvo puesta en atender la emergencia y responder a las necesidades más urgentes de las regiones golpeadas. Iglesias considera que esta situación debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar los primeros resultados de la administración.

¿Cómo ha mejorado el país en materia de seguridad?

Según Iglesias, una de las principales apuestas de la nueva administración ha sido cambiar la estrategia frente a los grupos armados y buscar recuperar el control territorial en las zonas donde tienen presencia organizaciones ilegales.

El analista considera que el Gobierno ha intentado restablecer una mayor ofensiva de las Fuerzas Militares contra estas estructuras, después de los resultados que, en su opinión, dejaron los procesos de paz y las estrategias implementadas durante el Gobierno anterior.

Además de las operaciones que han tenido mayor exposición mediática y que han dejado resultados contra cabecillas de organizaciones armadas, Iglesias destacó otros resultados que considera relevantes, como la destrucción de laboratorios y las incautaciones de cargamentos de cocaína.

Para el experto, estos resultados muestran que la estrategia de seguridad no se ha concentrado únicamente en la captura o neutralización de integrantes de alto nivel, sino también en afectar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.

¿Cuál ha sido el principal desacierto de su gobierno, según el analista?

Al evaluar los puntos débiles del primer mes, Iglesias puso la mirada sobre la presentación del Presupuesto General de la Nación.

Según explicó, el Gobierno pudo haber manejado mejor la comunicación alrededor de las cifras y de la situación fiscal que recibió.

El analista considera que uno de los problemas estuvo en explicar por qué el Ejecutivo presentó un presupuesto considerablemente superior al del Gobierno anterior, pese a que la administración llegó con un discurso centrado en la austeridad.

Iglesias sostiene que el incremento no necesariamente significa una expansión del gasto, sino que estaría relacionado con una mayor sinceración de las obligaciones que debe asumir el Estado.

Sin embargo, considera que se trataba de un concepto complejo de explicar a la ciudadanía y que la estrategia de comunicación pudo ser más clara y efectiva.

¿Cuál puede ser uno de los grandes retos para De la Espriella?

El debate presupuestal también se convierte en uno de los principales desafíos políticos para la administración.

De acuerdo con Iglesias, el Gobierno estaría utilizando la situación fiscal para advertir al Congreso sobre las consecuencias que tendría mantener un nivel elevado de gasto público.

El siguiente paso, según su análisis, sería avanzar desde la presentación de un presupuesto que refleja las obligaciones del Estado hacia una discusión sobre recortes y medidas de austeridad.

Esto podría generar nuevas tensiones entre el Ejecutivo y diferentes sectores políticos, incluso con colectividades que inicialmente fueron consideradas cercanas al Gobierno.

El analista puso como ejemplo al Centro Democrático y señaló que, aunque puedan existir diferencias con el Ejecutivo, considera difícil que ese partido se oponga completamente a medidas relacionadas con la reducción del gasto y la austeridad.

La discusión será especialmente importante en las próximas semanas, mientras el Congreso avanza en el trámite de las cuentas del Estado y se acerca la fecha establecida para definir el monto del presupuesto.

¿Qué está pasando con la crisis de la salud?

El sistema de salud es otro de los grandes retos que enfrenta la administración.

Iglesias se refirió al nombramiento de Ana María Vesga al frente del sector, una decisión que inicialmente generó cuestionamientos debido a su trayectoria y a su vínculo con las EPS.

Sin embargo, el analista considera que su experiencia técnica también ha generado confianza en algunos sectores, debido a su conocimiento de las dificultades que atraviesa el sistema.

Para Iglesias, se trata de una funcionaria con experiencia y capacidad técnica para enfrentar una crisis que viene de años atrás.

No obstante, el experto advierte que todavía no se han producido las grandes decisiones que, a su juicio, necesita el sistema para superar la crisis.

Entre los planteamientos que ha puesto sobre la mesa el Gobierno está la posibilidad de fortalecer las EPS que sean financieramente viables y avanzar hacia la liquidación de aquellas que no puedan continuar operando.

Pero, para Iglesias, esos anuncios todavía no representan una solución definitiva.