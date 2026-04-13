Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades

Las presuntas amenazas contra Paloma Valencia han generado una fuerte reacción a nivel político. La difusión de una imagen en redes sociales en la que aparece su nombre junto a una corona fúnebre con el mensaje “descanse en paz”, así como los actos de intimidación contra una sede de su campaña en Santander, encendieron las alertas sobre la seguridad de la candidata.

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El montaje fue compartido por el expresidente Álvaro Uribe, en una imagen en la que editaron la fotografía original que fue una corona de flores enviada al director de la oficina de Registro de Soacha, Rafael Enrique Mariño.

Rechazo institucional y medidas de seguridad

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó de manera contundente las amenazas y aseguró que desde hace semanas se han reforzado los esquemas de seguridad de la candidata y de otros aspirantes.

En la misma línea, desde los organismos de control se elevaron llamados a garantizar la seguridad de los actores políticos. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo insistieron en la importancia de proteger el ejercicio democrático y evitar que estos hechos escalen. El procurador general solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en la investigación para identificar a los responsables.

Candidatos se unen contra la violencia política

Diversos líderes políticos de distintas corrientes ideológicas también se pronunciaron en rechazo a las amenazas.

Claudia López:

Toda mi solidaridad con Paloma es inadmisible. Toda forma de amenaza a violencia política en nuestra democracia.

Miguel Uribe Londoño:

Conozco esta violencia como nadie la conoce. A mí no me mandaron una corona, me mataron a mi primera esposa, Diana, la madre de Miguel, y me mataron a mi hijo. Mi solidaridad con Paloma Valencia y cualquier persona amenazada porque nadie merece vivir con ese miedo.

Iván Cepeda:

Condeno toda forma de violencia política. Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de los candidatos y los candidatos que participan en el proceso electoral por la presidencia de la República.

Sergio Fajardo:

Toda mi solidaridad contigo y tu familia por las amenazas y ataques a tu campaña. La democracia se construye con ideas, no con miedo. Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia.

Mauricio Lizcano:

Rechazo las amenazas contra Paloma Valencia. La democracia no puede nunca más mancharse de sangre.

Abelardo de la Espriella: