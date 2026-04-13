CANAL RCN
Colombia Video

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades

La senadora y candidata presidencial habría sido víctima de amenazas de muerte, mientras que una de sus sedes de campaña fue vandalizada.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
07:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las presuntas amenazas contra Paloma Valencia han generado una fuerte reacción a nivel político. La difusión de una imagen en redes sociales en la que aparece su nombre junto a una corona fúnebre con el mensaje “descanse en paz”, así como los actos de intimidación contra una sede de su campaña en Santander, encendieron las alertas sobre la seguridad de la candidata.

Gobierno reforzará seguridad de Paloma Valencia tras denuncias de amenazas y vandalismo
RELACIONADO

Gobierno reforzará seguridad de Paloma Valencia tras denuncias de amenazas y vandalismo

El montaje fue compartido por el expresidente Álvaro Uribe, en una imagen en la que editaron la fotografía original que fue una corona de flores enviada al director de la oficina de Registro de Soacha, Rafael Enrique Mariño.

Rechazo institucional y medidas de seguridad

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó de manera contundente las amenazas y aseguró que desde hace semanas se han reforzado los esquemas de seguridad de la candidata y de otros aspirantes.

En la misma línea, desde los organismos de control se elevaron llamados a garantizar la seguridad de los actores políticos. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo insistieron en la importancia de proteger el ejercicio democrático y evitar que estos hechos escalen. El procurador general solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en la investigación para identificar a los responsables.

Candidatos se unen contra la violencia política

Diversos líderes políticos de distintas corrientes ideológicas también se pronunciaron en rechazo a las amenazas.

Claudia López:

Toda mi solidaridad con Paloma es inadmisible. Toda forma de amenaza a violencia política en nuestra democracia.

Miguel Uribe Londoño:

Conozco esta violencia como nadie la conoce. A mí no me mandaron una corona, me mataron a mi primera esposa, Diana, la madre de Miguel, y me mataron a mi hijo. Mi solidaridad con Paloma Valencia y cualquier persona amenazada porque nadie merece vivir con ese miedo.

Iván Cepeda:

Condeno toda forma de violencia política. Condeno cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política. Rechazo las amenazas contra la vida de los candidatos y los candidatos que participan en el proceso electoral por la presidencia de la República.

Sergio Fajardo:

Toda mi solidaridad contigo y tu familia por las amenazas y ataques a tu campaña. La democracia se construye con ideas, no con miedo. Colombia merece un debate respetuoso y sin violencia.

Mauricio Lizcano:

Rechazo las amenazas contra Paloma Valencia. La democracia no puede nunca más mancharse de sangre.

Abelardo de la Espriella:

Miserable, cobarde. Así nos quiere ver el régimen y sus socios de narcoterrorismo. Quienes luchamos por la democracia, la institucionalidad y la libertad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

Alias Tom y Douglas con lujos en prisión: hallan suites y tres pisos ilegales en la cárcel de Itagüí

Santander

A pesar de anunciar acuerdos con manifestantes, se reactivan bloqueos en sectores clave de Santander

Bogotá

Cinco menores y dos adultos desaparecieron misteriosamente en el Cerro de Monserrate

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 13 de abril de 2026

Este lunes 13 de abril, habrá una mezcla entre claridad mental y sensibilidad emocional. Esto permitirá ver situaciones desde otra perspectiva.

Liga BetPlay

Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026: así quedó tras la fecha 16

Así va la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 16: Millonarios y Santa Fe al borde de la eliminación.

Perú

Perú vive una inédita segunda jornada electoral en medio de crisis y denuncias

Finanzas personales

CDT en Colombia tendrán importante cambio: así funcionarán con las finanzas abiertas

Salud mental

Cómo dejar de sobrepensar: estrategias efectivas para calmar la mente