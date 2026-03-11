¿Quién es alias Amazonas, presunto responsable de atentado en Planadas? Hay 500 millones de recompensa por él

Las autoridades siguen tras la pista de Florentino Boyocue Tenorio, alias Amazonas, uno de los presuntos responsables del atentado registrado la noche del domingo 1 de noviembre en Planadas, Tolima, que cobró la vida de cuatro personas, entre ellas, una bebé de dos meses.

Como cabecilla de la estructura Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, Boyocue es señalado de coordinar acciones criminales contra la Fuerza Pública, ordenar extorsiones a campesinos y cafeteros y buscar el control del territorio, junto a alias Yamaha.

Por información que permita su ubicación y posterior captura, las autoridades ofrecen una recompensa de 500 millones de pesos.

¿Qué se sabe de la estructura Gerónimo Galeano que opera en la zona?

De acuerdo con el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Mora, las estructuras de las disidencias de las FARC que operan en la zona "han llegado al territorio, algunas provenientes del departamento del Cauca".

Además, indicó que todo apunta a que obtienen sus "recursos de la minería ilegal y algunas otras de la extorsión a los comerciantes del municipio".

Atentado en Chaparral deja a 14 personas heridas y a al menos 100 familias sin vivienda:

En Planadas continúa la investigación sobre el atentado con drones y una volqueta cargada de explosivos. Sobre esta última el ministro de Defensa indicó: "Al parecer venía una persona conduciendo la volqueta y otra persona (acompañándola) en moto. Es una volqueta que no tenía placas, quedó totalmente incinerada".

Según el jefe de cartera, "ya se encuentran en la zona tropas de fuerzas especiales y más de 160 soldados del Ejército Nacional. Atacar a la población civil y a la infraestructura hospitalaria constituye una grave infracción que no quedará impune".

Además, la Defensa Civil trabaja en la instalación de dos hospitales de campaña para atender la emergencia y demás necesidades de los habitantes de Planadas, donde el centro de salud registra graves daños, al igual que la base militar y 170 viviendas.