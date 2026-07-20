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Bebé de dos años habría sido asesinada en un ataque extorsivo contra su familia en Atlántico

El cruel ataque a disparos ocurrió en presencia de cuatro policías asignados como esquema de seguridad a la familia, tras denuncias de amenazas extorsivas.

Noticias RCN

julio 20 de 2026
02:54 p. m.
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Una tragedia sacudió al municipio de Polonuevo, en Atlántico, donde Celeste Osorio Duque, una bebé de apenas dos años, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida durante lo que sería un ataque extorsivo.

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El hecho ocurrió en una panadería del barrio Centro, donde los sicarios dispararon desde las ventanas impactando uno de los proyectiles en la cabeza de la bebé.

Aunque la niña fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, el disparo que recibió fue letal.

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Testigos revelaron cómo fue el ataque en el que asesinaron a una bebé

Llegaron dos tipos en moto, comenzaron a tirar tiros por la ventana. La niña estaba jugando y la bala le cayó a la niña en la cabeza directamente.

El ataque se registró mientras cuatro uniformados de la Policía se encontraban al otro lado de la vía, conformando un esquema de seguridad que había sido dispuesto por las autoridades después de que la familia denunciara amenazas extorsivas en días anteriores.

La menor fue trasladada inicialmente al puesto de salud local, donde recibió los primeros auxilios. Posteriormente fue llevada en ambulancia hasta el municipio de Baranoa. A pesar de los esfuerzos, la bebé no logró sobrevivir al impacto del proyectil en su cabeza.

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Investigan si el crimen tendría relación con una captura días antes

La familia Osorio Duque exige respuestas a las autoridades y solicita que se investigue si la muerte de la pequeña Celeste guarda relación con una captura del padre registrada en días pasados, en un procedimiento que ellos consideran ilegal.

Esta petición añade una capa adicional de complejidad al caso y plantea interrogantes sobre posibles vínculos entre ambos acontecimientos.

Los criminales llegaron hasta la panadería sin distinguir bien a quién dirigían sus disparos, convirtiendo a la única hija de la familia Osorio Duque en una nueva víctima inocente de la violencia que azota la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el ataque ni han anunciado recompensas por información que conduzca a los responsables.

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