CANAL RCN
Colombia

Trabajador del sector de la caña resultó herido en nuevo ataque armado en Cauca

La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia insiste en que “el campo no puede seguir siendo escenario de inseguridad”.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

junio 27 de 2026
08:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo ataque contra trabajadores del sector de la caña se registró la madrugada del sábado, 27 de junio, en jurisdicción del municipio de Padilla, zona norte del departamento del Cauca.

La denuncia fue realizada por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), que advierte que “el campo colombiano no puede seguir siendo escenario de inseguridad y violencia”.

Asesinan a lideresa indígena Omaira Pancho Sanza en Inzá, Cauca
RELACIONADO

Asesinan a lideresa indígena Omaira Pancho Sanza en Inzá, Cauca

El ataque armado se habría registrado antes del amanecer, en contra de tres trabajadores que se encontraban realizando labores de acompañamiento a un frente de cosecha.

Entonces, explicó Asocaña, “fueron atacados por un grupo de hombres que les dispararon. En este hecho resultó herido uno de los colaboradores, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde se recupera”.

Ataques registrados contra trabajadores mantienen encendidas las alarmas en el sector:

El hecho registrado en zona rural de Padilla no es un hecho aislado. De acuerdo con Asocaña, en lo que va de 2026, un trabajador del sector de la caña fue asesinado, dos han resultado heridos y seis han sido secuestrados.

La asociación rechazó cualquier ataque en contra de los trabajadores que aportan al desarrollo de la industria y el campo colombiano, en hechos que afectan sus labores y la tranquilidad de las comunidades vecinas.

VIDEO | Fuerte grabación mostró un presunto secuestro en Cajibío: víctima fue subida a una moto
RELACIONADO

VIDEO | Fuerte grabación mostró un presunto secuestro en Cajibío: víctima fue subida a una moto

Además, invitó al Gobierno Nacional a demostrar su compromiso con las comunidades campesinas del departamento del Cauca, identificando y llevando ante la justicia a quienes son responsables de este nuevo ataque:

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables, y para que se fortalezcan las medidas de seguridad que garanticen la protección de todas las personas que habitan y desarrollan sus actividades en el norte del Cauca”, insisten en el comunicado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

¿Quiénes son los coordinadores de empalme del Gobierno Petro y Abelardo de la Espriella?

Venezuela

Cancillería confirma cuántos ciudadanos colombianos han muerto por doblete sísmico en Venezuela

Venezuela

Buscan a santandereana tras sismos en Venezuela: su hijo fue el único niño que sobrevivió en el edificio

Otras Noticias

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026? ¡Prográmese para los dieciseisavos!

La Selección Colombia fue primera de grupo K y ya conoció a su rival en los dieciseisavos.

Perú

Autoridades establecen una fecha límite para dar a conocer el próximo presidente de Perú

La entrega de credenciales de presidente y vicepresidente se realizará el próximo 15 de julio.

Selección Colombia

Este es el jugador de Colombia que marcará gol vs. Portugal, según la inteligencia artificial

Finanzas personales

¿Qué salario se necesita para un préstamo de 100 millones? Así evalúan los bancos su capacidad de pago

Terremoto

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto, según la UNICEF?