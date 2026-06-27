Trabajador del sector de la caña resultó herido en nuevo ataque armado en Cauca

Un nuevo ataque contra trabajadores del sector de la caña se registró la madrugada del sábado, 27 de junio, en jurisdicción del municipio de Padilla, zona norte del departamento del Cauca.

La denuncia fue realizada por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), que advierte que “el campo colombiano no puede seguir siendo escenario de inseguridad y violencia”.

El ataque armado se habría registrado antes del amanecer, en contra de tres trabajadores que se encontraban realizando labores de acompañamiento a un frente de cosecha.

Entonces, explicó Asocaña, “fueron atacados por un grupo de hombres que les dispararon. En este hecho resultó herido uno de los colaboradores, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde se recupera”.

Ataques registrados contra trabajadores mantienen encendidas las alarmas en el sector:

El hecho registrado en zona rural de Padilla no es un hecho aislado. De acuerdo con Asocaña, en lo que va de 2026, un trabajador del sector de la caña fue asesinado, dos han resultado heridos y seis han sido secuestrados.

La asociación rechazó cualquier ataque en contra de los trabajadores que aportan al desarrollo de la industria y el campo colombiano, en hechos que afectan sus labores y la tranquilidad de las comunidades vecinas.

Además, invitó al Gobierno Nacional a demostrar su compromiso con las comunidades campesinas del departamento del Cauca, identificando y llevando ante la justicia a quienes son responsables de este nuevo ataque:

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan identificar y judicializar a los responsables, y para que se fortalezcan las medidas de seguridad que garanticen la protección de todas las personas que habitan y desarrollan sus actividades en el norte del Cauca”, insisten en el comunicado.