CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

El intento de robo y la balacera entre el policía y los criminales quedó registrada en video.

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
06:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el mediodía de este sábado 4 de octubre se registró un hecho de inseguridad en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, a la altura de la Avenida 68 con Primero de Mayo, donde un policía vestido de civil fue víctima de un intento de fleteo.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad que evidencia el momento exacto en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan al policía, en plena vía pública, al parecer, para robarle una cadena que llevaba puesta. La situación fue confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá:

En la localidad de Puente Aranda se presentó un hecho en el cual un miembro activo de la Policía Nacional que transitaba en vía pública fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Policía disparó su arma de reglamento y mató a uno de los ladrones

De acuerdo con el informe oficial, se desata una pelea entre la víctima y uno de los ladrones y es allí donde el uniformado abre fuego contra ellos.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro funcionario para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa y utilizando su arma de propiedad los lesiona”

En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial.

Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá
RELACIONADO

Inpec refuerza medidas de seguridad tras ataques registrados en Bogotá

Policía que mató a ladrón también resultó herido

La Mebog confirmó, además, que en el hecho también resultó herido el uniformado que habría actuado bajo defensa.

Nuestro uniformado resulta lesionado a la altura de la clavícula, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

Este hecho que es materia de investigación fue asumido por el CTI de la Fiscalía.

VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas
RELACIONADO

VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Daniel Rojas queda libre de sanción: Tribunal de Medellín revoca arresto y multa en su contra

Ejército Nacional

Confirman la muerte de un estudiante en escuela militar: investigan el caso

Artistas

"Confío en la justicia": Hermana de B-King compartió sentido mensaje tras su funeral

Otras Noticias

Dane

DANE anuncia más de 100 oportunidades laborales en varias ciudades del país: así puede aplicar

El DANE abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a personas en diferentes regiones. Aquí le contamos cuáles son los requisitos.

Estados Unidos

Trump advierte a Hamás que “no tolerará ningún retraso” en la aplicación de su plan para Gaza

El presidente de Estados Unidos endureció su postura y pidió acelerar el acuerdo que busca liberar a los rehenes y detener la guerra en la Franja de Gaza.

Artistas

Anuel AA enfrenta demanda por presunta agresión física en Estados Unidos

Luis Díaz

EN VIDEO: así fue la magistral asistencia de Luis Díaz en el nuevo triunfo de Bayern Múnich vs. Frankfurt

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?