VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Sobre el mediodía de este sábado 4 de octubre se registró un hecho de inseguridad en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, a la altura de la Avenida 68 con Primero de Mayo, donde un policía vestido de civil fue víctima de un intento de fleteo.

Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad que evidencia el momento exacto en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptan al policía, en plena vía pública, al parecer, para robarle una cadena que llevaba puesta. La situación fue confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá:

En la localidad de Puente Aranda se presentó un hecho en el cual un miembro activo de la Policía Nacional que transitaba en vía pública fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta.

Policía disparó su arma de reglamento y mató a uno de los ladrones

De acuerdo con el informe oficial, se desata una pelea entre la víctima y uno de los ladrones y es allí donde el uniformado abre fuego contra ellos.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro funcionario para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa y utilizando su arma de propiedad los lesiona”

En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial.

Policía que mató a ladrón también resultó herido

La Mebog confirmó, además, que en el hecho también resultó herido el uniformado que habría actuado bajo defensa.

Nuestro uniformado resulta lesionado a la altura de la clavícula, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente.

Este hecho que es materia de investigación fue asumido por el CTI de la Fiscalía.