CANAL RCN
Colombia Video

Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años cayó de un décimo piso en conjunto de Engativá

Las versiones preliminares señalan que la niña había quedado durmiendo en el apartamento, mientras la madre salió por un momento.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
11:07 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana de este lunes 6 de octubre se confirmó un trágico incidente en un conjunto de apartamentos ubicado en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, tras la caída al vacío de una niña de tan solo cuatro años.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

La menor habría caído en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades desde un décimo piso. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

Las primeras versiones del caso indican que la niña se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del apartamento, la madre decidió salir a hacer algo y al regresar se encontró con el trágico hecho.

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe
RELACIONADO

Investigan la extraña muerte de un bebé de 11 meses en Cundinamarca: esto se sabe

La niña murió al ingresar al hospital de Engativá

A través de un comunicado de la Subred Norte, se conoció que la niña fue trasladada en una ambulancia al hospital de Engativá en críticas condiciones de salud:

Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura.

La información preliminar señala que tras el impacto de la menor sobre el pavimento se hicieron las llamadas a la línea de emergencias para trasladarla inmediatamente al centro asistencial, al parecer, la niña murió 20 minutos después.

Bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera: ¿Quién responde por estos centros de cuidado?
RELACIONADO

Bebé habría salido sin vida del jardín en La Calera: ¿Quién responde por estos centros de cuidado?

Niña no respondió a maniobras de reanimación

La menor habría caído a una altura de al menos 20 metros en circunstancias desconocidas.

Hacia las 7:00 a.m. traslada en ambulancia del Crue (…) El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable.

El documento señala que “al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”.

La Policía se encuentra en el lugar de los hechos adelantando las investigaciones pertinentes del caso.

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca
RELACIONADO

Lo que descubrió días antes la madre del bebé muerto en jardín de La Calera, Cundinamarca

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Avanza la Línea 1 del Metro de Bogotá: este es el porcentaje al que llegaron las obras en septiembre

Inpec

Crisis en cárceles de Colombia: 35 guardias del Inpec asesinados y llamado urgente a protegerlos

Artistas

Salen a la luz imágenes de Marcela Reyes con Regio Clown previo a la muerte de B-King

Otras Noticias

Enfermedades

La peligrosa moda de TikTok de tapar la boca con cinta para roncar que pone en riesgo la respiración

Usar cinta para roncar no funciona y pone su salud en peligro innecesario. El reto de TikTok que alarmó a los profesionales de la salud.

Artistas

Dolor en la televisión y el cine: murió emblemática actriz denominada una de las mejores de todos los tiempos

La actriz murió en su casa, mientras que dormía. ¿Se ha revelado la causa?

Yina Calderón

Yina Calderón, entre lágrimas, confirmó la muerte del amor de su vida

Colpensiones

Colpensiones: así puede acceder a pensión con solo 500 semanas cotizadas

Canal RCN

Comunicado de la Selección Colombia: cambio de última hora en la convocatoria por lesión