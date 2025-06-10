Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años cayó de un décimo piso en conjunto de Engativá

En horas de la mañana de este lunes 6 de octubre se confirmó un trágico incidente en un conjunto de apartamentos ubicado en el occidente de Bogotá, en la localidad de Engativá, tras la caída al vacío de una niña de tan solo cuatro años.

La menor habría caído en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades desde un décimo piso. Aunque fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

Las primeras versiones del caso indican que la niña se encontraba durmiendo en una de las habitaciones del apartamento, la madre decidió salir a hacer algo y al regresar se encontró con el trágico hecho.

La niña murió al ingresar al hospital de Engativá

A través de un comunicado de la Subred Norte, se conoció que la niña fue trasladada en una ambulancia al hospital de Engativá en críticas condiciones de salud:

Ingresó al servicio de urgencias del hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura.

La información preliminar señala que tras el impacto de la menor sobre el pavimento se hicieron las llamadas a la línea de emergencias para trasladarla inmediatamente al centro asistencial, al parecer, la niña murió 20 minutos después.

Niña no respondió a maniobras de reanimación

La menor habría caído a una altura de al menos 20 metros en circunstancias desconocidas.

Hacia las 7:00 a.m. traslada en ambulancia del Crue (…) El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable.

El documento señala que “al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”.

La Policía se encuentra en el lugar de los hechos adelantando las investigaciones pertinentes del caso.