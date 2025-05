Presuntos asesinos del ganadero Esteban Urueta podrían quedar en libertad

En septiembre de 2024 fue asesinado en el municipio de Chimá, Córdoba, el ganadero Esteban Urueta junto a dos hombres más, su amigo Freddy Beleño y su trabajador Gerardo Marzola.

Tras una exhaustiva investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía fueron capturadas dos personas como presuntas responsables del crimen. Los detenidos, responden ante la justicia por secuestro, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, hurto agravado y concierto para delinquir.

Sin embargo, durante ocho meses no ha avanzado la investigación a pesar de que se entregó información importante sobre cómo habría ocurrido el crimen. Y para este lunes 26 de mayo está citada la audiencia para determinar si se dejan libres o no por vencimiento de términos.

La esposa del ganadero, Angélica Sáez, está exigiendo justicia. En un video pidió ayuda para que los presuntos responsables del asesinato de Esteban Urueta no queden libres.

"Hoy me expongo para pedir ayuda al Gobierno Nacional, al gremio ganadero, a la justicia, al gremio de comerciantes, a quienes conocían a mi esposo y sabían la clase de persona que era, que no merecía morir de esa forma, ni él ni sus amigos. Hoy pido que se haga justicia y que estos criminales queden en la cárcel, que no queden en libertad porque sí representan un peligro para la sociedad".

Lafaurie exige acciones para evitar la liberación de presuntos asesinos de Urueta

El presidente Ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie, a través de sus redes sociales se pronunció ante la posible libertad de los presuntos asesinos de Esteban Urueta y dos personas más en Córdoba. Dijo que el empresario fue asesinado vilmente y exigió acciones de la justicia.

"Esteban Urueta, joven ganadero y empresario, fue asesinado vilmente, junto a sus trabajadores Fredy Beleño y Gerardo Marzola. Hoy sus victimarios podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. ¡Exigimos acción inmediata a @FiscaliaCol y @judicaturaCSJ!"