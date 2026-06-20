Decenas de mujeres denuncian secuelas tras ser operadas por presuntos cirujanos falsos en Bogotá

Decenas de mujeres en Colombia denuncian haber sido sometidas a procedimientos estéticos por dos personas que presuntamente se presentaban como cirujanos, pero que no contarían con la formación médica requerida.

Una investigación de Noticias RCN revela que Verónica Lengua y Felipe Henao habrían operado a pacientes exhibiendo supuestos títulos universitarios que las instituciones educativas niegan haber otorgado.

Mujeres denuncian a presuntos cirujanos falsos

Las víctimas relataron haber conocido los servicios a través de redes sociales, donde se mostraban resultados aparentemente exitosos.

"Me enamoré de los resultados que se mostraban por esa página", confesó una de las afectadas. Otra paciente recordó las promesas recibidas: "Me dijeron, ay, te voy a dejar con una Kardashian, yo creo que nunca se me va a olvidar". Según los testimonios recopilados, los procedimientos habrían derivado en graves complicaciones.

"A mí se me infectó un glúteo, duré dos meses para que sanara", relató una de las denunciantes. Otras pacientes reportaron fibrosis, irregularidades en la piel y resultados muy diferentes a los prometidos.

Una extrabajadora del centro estético, cuya identidad fue protegida, aseguró haber observado "muchas pacientes con infecciones" tras las intervenciones.

La investigación reveló información crucial sobre la formación académica de los señalados. La Universidad del Bosque confirmó que Verónica Lengua "no registra a la fecha ni un título académico ni condición de egresada de este instituto" y presentó denuncias por presunta falsedad documental.

Por su parte, la Universidad Javeriana afirmó que "Esteban Felipe Henao López no se encuentra en la base de datos del registro académico, no estuvo inscrito como estudiante en la universidad, no obtuvo el título de médico cirujano".

Adicionalmente, ninguno de los dos aparece registrado como profesional habilitado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS) de Colombia.

La Asociación Colombiana de Medicina y Cirugía Estética señaló haber tenido conocimiento de evidencias según las cuales, al parecer, Lengua habría presentado documentos falsos para acreditar una tarjeta profesional.

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¿Qué responden las autoridades ante este caso?

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que desde el 2023 ha recibido quejas relacionadas con establecimientos asociados a estas personas.

Verónica Lengua enfrenta múltiples procesos en etapa de indagación en la Fiscalía por presuntos delitos de falsedad personal, falsedad en documento público, lesiones personales, entre otros. Estos procesos no constituyen una condena y continúan en trámite.

En su versión ante Noticias RCN, Lengua y Henao afirmaron que "los profesionales que participan en ellos cuentan con la formación y requisitos exigidos" y que ellos "actualmente desarrollan actividades relacionadas con procesos comerciales, publicidad, coordinación, acompañamiento y seguimiento de pacientes".

Sobre las fotografías de supuestos diplomas, señalaron: "Desconocemos completamente el origen de dicha imagen". Ambos aseguran haber sido víctimas de "mensajes intimidatorios" desde redes sociales.

Las investigaciones administrativas y procesos judiciales continúan su curso mientras las denuncias de las pacientes afectadas siguen acumulándose.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.