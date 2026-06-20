CANAL RCN
Colombia Video

Decenas de mujeres denuncian secuelas tras ser operadas por presuntos cirujanos falsos en Bogotá

La Fiscalía ya investiga a los señalados, quienes también se pronunciaron ante las denuncias.

Paula Sabogal

junio 20 de 2026
08:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Decenas de mujeres en Colombia denuncian haber sido sometidas a procedimientos estéticos por dos personas que presuntamente se presentaban como cirujanos, pero que no contarían con la formación médica requerida.

Una investigación de Noticias RCN revela que Verónica Lengua y Felipe Henao habrían operado a pacientes exhibiendo supuestos títulos universitarios que las instituciones educativas niegan haber otorgado.

Metro de Bogotá completa prueba de 5.7 kilómetros desde Gibraltar hasta la estación Timiza
RELACIONADO

Metro de Bogotá completa prueba de 5.7 kilómetros desde Gibraltar hasta la estación Timiza

Mujeres denuncian a presuntos cirujanos falsos

Las víctimas relataron haber conocido los servicios a través de redes sociales, donde se mostraban resultados aparentemente exitosos.

"Me enamoré de los resultados que se mostraban por esa página", confesó una de las afectadas. Otra paciente recordó las promesas recibidas: "Me dijeron, ay, te voy a dejar con una Kardashian, yo creo que nunca se me va a olvidar". Según los testimonios recopilados, los procedimientos habrían derivado en graves complicaciones.

"A mí se me infectó un glúteo, duré dos meses para que sanara", relató una de las denunciantes. Otras pacientes reportaron fibrosis, irregularidades en la piel y resultados muy diferentes a los prometidos.

Una extrabajadora del centro estético, cuya identidad fue protegida, aseguró haber observado "muchas pacientes con infecciones" tras las intervenciones.

La investigación reveló información crucial sobre la formación académica de los señalados. La Universidad del Bosque confirmó que Verónica Lengua "no registra a la fecha ni un título académico ni condición de egresada de este instituto" y presentó denuncias por presunta falsedad documental.

Por su parte, la Universidad Javeriana afirmó que "Esteban Felipe Henao López no se encuentra en la base de datos del registro académico, no estuvo inscrito como estudiante en la universidad, no obtuvo el título de médico cirujano".

Adicionalmente, ninguno de los dos aparece registrado como profesional habilitado en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETUS) de Colombia.

La Asociación Colombiana de Medicina y Cirugía Estética señaló haber tenido conocimiento de evidencias según las cuales, al parecer, Lengua habría presentado documentos falsos para acreditar una tarjeta profesional.

Alias Marlon habría sido abatido por las Fuerzas Militares en Cauca
RELACIONADO

Alias Marlon habría sido abatido por las Fuerzas Militares en Cauca

¿Qué responden las autoridades ante este caso?

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que desde el 2023 ha recibido quejas relacionadas con establecimientos asociados a estas personas.

Verónica Lengua enfrenta múltiples procesos en etapa de indagación en la Fiscalía por presuntos delitos de falsedad personal, falsedad en documento público, lesiones personales, entre otros. Estos procesos no constituyen una condena y continúan en trámite.

En su versión ante Noticias RCN, Lengua y Henao afirmaron que "los profesionales que participan en ellos cuentan con la formación y requisitos exigidos" y que ellos "actualmente desarrollan actividades relacionadas con procesos comerciales, publicidad, coordinación, acompañamiento y seguimiento de pacientes".

Sobre las fotografías de supuestos diplomas, señalaron: "Desconocemos completamente el origen de dicha imagen". Ambos aseguran haber sido víctimas de "mensajes intimidatorios" desde redes sociales.

Las investigaciones administrativas y procesos judiciales continúan su curso mientras las denuncias de las pacientes afectadas siguen acumulándose.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Alias Marlon habría sido abatido por las Fuerzas Militares en Cauca

Servicios públicos

Crisis energética en Mitú podría afectar el normal desarrollo de las elecciones

Elecciones en Colombia

CNE garantiza transparencia en elecciones presidenciales con más de 488.000 testigos electorales

Otras Noticias

Educación

Tendencias europeas revolucionan la educación femenina en Bogotá

El colegio Santa Francisca Romana ('Las Pachas') lidera la transformación de la educación femenina en Bogotá.

Artistas

Luto en la televisión: Fallece el creador y director de las comedias más famosas de la historia

El legendario director de televisión le dio vida a éxitos históricos como 'Friends', 'Cheers' y 'Will & Grace'.

Mundial de fútbol

Alemania sufrió ante Costa de Marfil: victoria agónica en el Mundial de 2026

Cuidado personal

Pausa para hidratar: ¿Por qué ha generado polémica durante los partidos del Mundial?

Viral

'Toy Story 5': las curiosidades que pocos conocen de la nueva película de Pixar