Alias Marlon fue abatido por las Fuerzas Militares en Cauca

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares entregada a Noticias RCN, fue abatido alias Marlon, el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez, una de las estructuras del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Un grupo élite del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares adelantó la operación en horas de la mañana de este sábado 20 de junio en Cauca.

Alias Marlon fue el responsable del atentado contra la población civil que dejó 20 personas muertas en el túnel de Cajibío.

Alias Marlon ha caído en combate: presidente Petro

A través de la red social X, el presidente Gustavo Petro, confirmó que alias Marlon cayó en Cauca, El mandatario aseguró que es el golpe más duro a las estructurar armadas de la mafia en el occidente del país.

"El jefe máximo del los frentes del Cauca que había enfrentado al gobierno y matado a los indígenas y Caucanos en general alias Marlon, segundo de alias Iván Mordisco, ha caído en combate. Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia".

El prontuario de alias Marlon

Alias Marlon era desde el 2023 el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez. Consolidó el control territorial en zonas estratégicas del suroccidente colombiano, especialmente en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Dominaba rutas clave del narcotráfico que conducen hacia el océano Pacífico, corredores por donde se movilizan grandes cargamentos de cocaína con destino a países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Se le atribuye la planificación de ataques armados, la coordinación de milicias urbanas y la ejecución de operaciones con explosivos. Entre los hechos más recientes vinculados a su accionar se encuentran los ataques registrados en Cali y Palmira.

El Ministerio de Defensa clasificó a alias Marlon como un objetivo de alto valor para las Fuerzas Militares colombianas y había ofrecido una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos a quien suministrara información que permitiera su ubicación y captura.

Su estructura opera mediante el control de economías ilegales, principalmente el narcotráfico.