CANAL RCN
Colombia

Pruebas del primer tren del metro de Bogotá iniciarán en octubre ¿Qué revisarán?

La ciudad tiene contemplado realizar pruebas en condiciones poco favorables, para evaluar el comportamiento del vehículo en caso de registrarse una falla.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
08:21 p. m.
El primer tren del Metro de Bogotá, que llegó a la ciudad en la madrugada del jueves 11 de septiembre, iniciará pruebas en octubre.

De acuerdo con información compartida por la Alcaldía en su sitio web, “desde su llegada al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría se encuentran realizando el alistamiento de los seis vagones. Actualmente se trabaja en finalizar el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, se hace una limpieza general del vehículo”.

Pero, “una vez finalice el alistamiento, a mediados de octubre, iniciarán las pruebas de rutina estáticas del tren. En ese momento se revisan todos los sistemas y subsistemas del tren, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero”, además de sus sistemas de ventilación e iluminación.

Pruebas se realizarán en condiciones desfavorables para medir la capacidad del tren:

El mismo equipo de expertos decidió que las pruebas se realicen en condiciones poco favorables, para evaluar el comportamiento del vehículo en caso de registrarse una falla.

Y, a un mes de terminar las pruebas estáticas, iniciarán con las dinámicas, que deben aprobarse antes de las pruebas en viaducto, programadas para mayo del 2026:

“Con la ayuda de los vehículos auxiliares se llevará el tren hasta la vía de pruebas de 905 metros, que ya estará acondicionada con tercer riel y se verificará el rendimiento de los motores de tracción así como el sistema de frenado”.

Esta serie de procedimientos se realizará “con los 29 trenes que progresivamente irán llegando a la ciudad” y así se garantizará el correcto funcionamiento de los trenes y la seguridad de los bogotanos cuando el sistema inicie operaciones en el 2028.

Foto: Alcaldía de Bogotá
