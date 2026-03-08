CANAL RCN
Colombia Video

"Estamos felices, agradecidos y entusiasmados": Claudia López

La exalcaldesa de Bogotá ganó la Consulta de las Soluciones y llegará a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
07:32 p. m.
Claudia López fue la ganadora en las elecciones de este domingo 8 de marzo de la Consulta de las Soluciones con 92,92% de los votos, seguida por Leonardo Huerta, quien obtuvo el 7,07% con el 87,16% de las mesas informadas.

En su discurso tras obtener la victoria, la exalcaldesa de Bogotá resaltó que su consulta fue la segunda más votada detrás de La Gran Consulta por Colombia.

Enfocarnos en las soluciones, no en las venganzas, no en el saboteo de las reformas sociales, no en el pasado, no en la corrupción. Y ese mensaje ha recibido hoy el respaldo de los colombianos y arrancamos de segundos en el partidor de las consultas.

"Los dos, éramos dos ciudadanos, dos David contra 14 Goliat, dos contra 14 y hemos logrado que nuestra Consulta de las Soluciones sea la segunda más votada en esta jornada".

Agradeció a los votantes y aseguró que está lista para iniciar desde cero la carrera por la Presidencia de la República.

"Quiero decirle a toda Colombia, además de que estamos felices, agradecidos, entusiasmados para empezar esta etapa que comienza mañana (lunes). Mañana vuelve y arranca esta carrera de cero. Vuelve y comienza".

Dijo que con los más de 495.000 votos que obtuvo la Consulta de las Soluciones demostró que los colombianos quieren derrotar a la corrupción.

"La gente sí quiere que le devuelvan sus medicamentos y tratamientos. La gente sí quiere que se combata al crimen organizado, no que sigan las gabelas de la paz total. La gente sí quiere que no lo atraquen impunemente, que haya justicia contra el hurto, contra el robo. Y la gente sin duda quiere derrotar la corrupción y por eso hoy la relegó al último lugar a la consulta de la corrupción".

Agregó que su tarea de aquí a la primera vuelta es superar al uribismo que ganó con su candidata Paloma Valencia La Gran Consulta por Colombia.

"Tenemos un poco más de dos meses y medio de aquí a la primera vuelta para superar al uribismo, para ganarle al saboteo de las reformas sociales, para ganarle a la venganza desde el poder, para que Colombia se concentre en las soluciones de la gente, en los medicamentos de la salud, en la seguridad, en el precio que compran los campesinos, en las becas de educación y trabajo para los jóvenes, en el sistema del cuidado para las mujeres".

