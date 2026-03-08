CANAL RCN
Colombia

Candidatos de la Gran Consulta anuncian su respaldo a Paloma Valencia

Paloma Valencia se medirá en la primera vuelta del 31 de mayo.

Foto: Facebook Paloma Valencia

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
06:59 p. m.
Tal y como apuntaba el pronóstico, Paloma Valencia salió ganadora de la Gran Consulta por Colombia, superando a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Daniel Oviedo.

La candidata del Centro Democrático entonces irá a la primera vuelta del 31 de mayo, cuando por ejemplo se mida contra Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, entre otros candidatos.

Paloma Valencia obtuvo más de dos millones de votos

Un punto importante es que Valencia superó los 2.400.000 de votos, algo nunca visto para una mujer en una consulta. Superando, por ejemplo, la cantidad de votos que recibió Francia Márquez en la consulta de 2022.

La Gran Encuesta de GAD3 y Noticias RCN había proyectado la victoria de Valencia, aunque sorprende la cantidad de votos.

¿Qué candidatos la respaldan?

Después de confirmar la victoria, algunos de los otros precandidatos anunciaron su apoyo a la campaña. El primero fue David Luna: “A partir de este momento, será ella quien nos lidere en el proceso de unir al país. Creo que llegó ese momento para que sea la primera mujer presidenta”.

Posteriormente, Mauricio Cárdenas se comunicó telefónicamente con Valencia para darle las felicitaciones y expresarle su respaldo total. En su llegada a la sede de campaña, Vicky Dávila agradeció a los votantes y respaldó a Valencia.

“Le deseo a Paloma todo lo mejor, en sus hombros está la defensa de la libertad y la democracia. Le deseo a Paloma todo lo mejor y seguiremos luchando por este país. Vienen luchas muy importantes, pero a la única persona que hay que derrotar es a Iván Cepeda”, expresó.

Juan Carlos Pinzón pidió a sus votantes que respalden la candidatura de Valencia. Además, señaló que este es el fin de su vida pública. A la campaña se unió Juan Manuel Galán.

 

