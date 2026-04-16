“Primero debería resolver su imputación”: Mauricio Lizcano sobre Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

Mauricio Lizcano, en su paso por la sección Candidatos en la Redacción para hablar sobre sus propuestas y cómo avanza su campaña de cara a la primera vuelta de elecciones presidenciales.

El candidato destacó que su proyecto busca escapar de la polarización. “Como no estamos en la derecha y la izquierda, muchas veces no es muy sexy la opinión, estamos en un país polarizado, pero lo más importante es que estamos haciendo lo correcto”, indicó.

También reconoció que la seguridad se ha convertido en un tema sensible tras amenazas recibidas en Manizales, aunque destacó que las condiciones para su familia han mejorado gracias a la atención de las autoridades regionales.

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"Primero debería resolver su imputación": Lizcano sobre Daniel Quintero

Sobre el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, Mauricio Lizcano fue enfático en señalar que se trata de una jugada política del presidente más que de una decisión técnica.

“Yo lo que veo realmente es que es una decisión política del presidente, o sea, que el superintendente puede, en tres o cuatro meses del gobierno, resolver nada”, afirmó.

Según él, la intención es “poner una bomba en el gallinero” para generar hechos de presión en medio de la crisis del sistema de salud, y convertir a Quintero en un jefe de debate que responsabilice a las EPS y hospitales por los problemas del sector.

Lizcano cuestionó además la idoneidad del exalcalde de Medellín para asumir un cargo de esa magnitud, recordando que enfrenta una imputación judicial.

“Yo creo que el primero debería resolver su imputación antes de ir a un gobierno”, dijo, subrayando que no tiene sentido incluir en la administración a personas con procesos pendientes. Para el candidato, la coherencia exige que Quintero atienda sus problemas jurídicos antes de participar en cualquier gobierno.

Sobre su paso por el Dapre

Durante su intervención, Mauricio Lizcano respondió a las preguntas sobre su paso por la Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), cargo que lo ubicaba físicamente a escasos metros del despacho del presidente Gustavo Petro.

Ante la inquietud de si era posible que el mandatario no se enterara de lo que ocurría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Lizcano fue categórico. “No lo sé, o sea, de verdad, no lo sé porque es imposible en un tema que además es un delito… yo ya había salido del gobierno cuando sucedió lo de Carlos Ramón”.

Explicó que conoció a Carlos Ramón González únicamente cuando fue nombrado ministro y este asumió la dirección del DAPRE, desligándose de cualquier responsabilidad en los hechos posteriores.

Lizcano también aclaró cuáles fueron sus funciones en ese cargo, enfatizando que no tuvo relación con el manejo político del Congreso. “Cuando era director del DAPRE, el presidente no me dio las funciones de manejar el Congreso, se las dio fue a Luis Fernando Velasco; a mí me dejó más en la parte administrativa de la Casa de Nariño”, señaló.

Recordó que su gestión se tradujo en disputas internas, como las que sostuvo con Laura Sarabia, pero insistió en que nunca recibió tareas de relacionamiento legislativo. “Gracias a Dios”, concluyó, marcando distancia de las responsabilidades políticas que, según él, no le fueron asignadas.