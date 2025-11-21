CANAL RCN
Colombia

Principal sospechoso en el asesinato de Jaime Esteban Moreno estaría buscando rebaja de pena

Juan Carlos Suárez fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento. Lo señalan de ser el principal sospechoso, junto a Ricardo González.

¿Qué pasará con Juan Carlos Suárez?
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
04:35 p. m.
La noche de Halloween en Bogotá se vio marcada por el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno. A sus 20 años, estaba cursando séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de Los Andes.

Durante la noche del 30 y madrugada del 31 de octubre, estuvo en Before Club, establecimiento de la localidad de Chapinero en donde se estaba desarrollando una fiesta de Halloween.

Asesinato de Jaime Esteban Moreno ocurrió en Halloween

Luego de salir del bar, a Moreno lo persiguió un grupo de personas. Las cámaras de los alrededores grabaron el momento en el que fue brutalmente golpeado en reiteradas ocasiones.

Estando tendido en el suelo, le propinaron una fuerte patada en la cabeza, la cual resultó fulminante. Si bien el joven fue llevado a la Clínica Chapinero y después al Simón Bolívar, falleció tras un paro cardiorrespiratorio.

Hasta el momento, dos personas han sido capturadas y enviadas a la cárcel. La primera es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años. Él fue detenido junto a dos mujeres, quienes posteriormente quedaron en libertad.

Este hombre estudió hasta diciembre de 2023 en Los Andes. Los videos mostraron segundo a segundo el ataque que le propinó a Moreno. Se investiga qué fue lo que ocurrió en el bar minutos antes.

Juan Carlos Suárez estaría buscando preacuerdo

La otra persona es Ricardo González, de 23 años, quien se presentó ante las autoridades en Cartagena. Era un trabajador de San Victorino y se le señala de ser quien pateó a Moreno.

En las últimas horas, La FM reveló que Suárez estaría buscando lograr un preacuerdo con la Fiscalía. Con esto, podría tener una rebaja de pena de hasta el 50%, teniendo en cuenta que podría recibir una condena de 40 a 50 años.

El abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, le informó a La FM que, aparte de la pena, se espera que Suárez realice un perdón público.

