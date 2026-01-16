CANAL RCN
Colombia Video

Procuraduría investiga contrato de $10.000 millones del Dapre para defensa de Petro

La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la suscripción del contrato y si se vulneraron principios de transparencia y responsabilidad.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
08:50 p. m.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa para investigar un contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el pasado 9 de enero, por un valor de 10.000 millones de pesos.

Según la denuncia de la representante Katherine Miranda, el acuerdo tendría como propósito financiar la defensa del presidente Gustavo Petro en instancias internacionales tras su inclusión en la lista OFAC, con recursos provenientes del erario público.

Denuncia por uso de recursos públicos

Miranda cuestionó que “los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa”. La congresista advirtió que este contrato podría constituir un detrimento patrimonial y una violación a los principios de la contratación pública, al destinar fondos estatales para intereses particulares.

La Procuraduría señaló que indagará a los funcionarios del Dapre que participaron en la ejecución del contrato y revisará si existen resultados verificables, indicadores de impacto o entregables con efectos jurídicos concretos.

Solicitud de información al Dapre

Como parte del proceso, el ente de control solicitó al Dapre el expediente completo de contratación, así como las garantías exigidas al contratista para el cumplimiento de las obligaciones.

La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la suscripción del contrato y si se vulneraron principios de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

