Abren investigación a dos fiscales de la Corte por presunta demora que facilitó fuga de Carlos Ramón González

Según la Comisión de Disciplina Judicial, ambos funcionarios habrían incurrido en una "mora indeterminada y deliberada" en el proceso contra González.

enero 15 de 2026
02:49 p. m.
La Comisión de Disciplina Judicial abrió formalmente una investigación contra dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades que habrían facilitado la fuga de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y figura central en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Anuncian investigación contra dos fiscales por fuga de Carlos Ramón González

Los investigados son María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, fiscales titulares del macrocaso de corrupción en la UNGRD.

Según la Comisión, ambos funcionarios habrían incurrido en una "mora indeterminada y deliberada" en el proceso contra González, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro y una de las cabezas del entramado corrupto.

Carlos Ramón González, según la Fiscalía, fue pieza clave en el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Durante 2024, la Fiscalía detalló cómo desde el círculo más cercano al poder, incluidos los exministros Ricardo Bonilla y Fernando Velasco, se desviaron recursos destinados a los más necesitados en La Guajira, se intentó comprar congresistas para votar las reformas del gobierno Petro y se pactaron sobornos.

Sin embargo, no fue hasta mayo de 2025 cuando la Fiscalía procesó formalmente a Carlos Ramón González.

Para ese momento, el exfuncionario ya había abandonado el territorio colombiano, logrando posteriormente asilo político en Nicaragua, donde permanece como prófugo de la justicia.

La representación de víctimas denunció específicamente tres demoras críticas: primero, la tardanza en la imputación de cargos; segundo, el retraso en la solicitud de medida de aseguramiento; y tercero, la mora en el trámite de la circular roja de Interpol.

Estos actos habrían dado tiempo suficiente a González para que, sin presentarse directamente a la audiencia como sí lo hicieron otros imputados, pudiera salir del país.

“Demora en la imputación, demora en la medida de solicitud y medida de aseguramiento, fue el tercero en el trámite de la circular roja, entre otros actos que permitieron darle el tiempo para que el mismo, sin presentarse a la audiencia de manera directa, como hicieron los otros imputados, se fugara hacia el exterior", señaló Pablo Bustos, abogado de las víctimas de la comunidad en La Guajira.

Dos fiscales habrían facilitado la fuga de Carlos Ramón González

Tras esta denuncia, la Comisión de Disciplina Judicial decidió abrir la investigación formal. Un magistrado de esta Comisión será el encargado de determinar si decreta pruebas adicionales y establecerá si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los dos fiscales en las demoras que facilitaron la fuga y posterior asilo del exdirector del DAPRE.

