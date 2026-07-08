Magistrada propuso que la senadora Martha Peralta no vaya a la cárcel por el caso UNGRD

El proceso judicial que involucra a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio un nuevo paso.

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Se conoció la ponencia elaborada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien propone que la congresista continúe en libertad mientras avanza la investigación.

¿Qué plantea la ponencia de la magistrada Cristina Lombana?

El documento conocido establece que no es necesario imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la senadora Martha Peralta.

Sin embargo, la magistrada deja claro que, a juicio de la Sala, existen elementos que vinculan a la congresista con las conductas investigadas dentro del escándalo de la UNGRD.

En la ponencia se señala:

Claras son, para la sala, las evidencias que demuestran el compromiso de la senadora de la República Marta Isabel Peralta Epieyú en la comisión de las presuntas conductas punibles relacionadas y que le fueron imputadas en indagatoria.

¿Por qué la magistrada considera que no debe ir a prisión?

Pese a considerar que existen evidencias sobre la presunta participación de la congresista, la magistrada concluye que no se cumplen los requisitos legales para ordenar su captura.

Entre los argumentos expuestos está que no existe riesgo de fuga y que tampoco hay elementos que permitan concluir que la senadora pueda seguir incurriendo en las conductas investigadas.

La ponencia también sostiene que los hechos relacionados con la UNGRD ya hacen parte de múltiples investigaciones que adelantan tanto la Corte Suprema como la Fiscalía General de la Nación.

Además, el documento menciona que la estrategia de presuntos "votos por contratos", objeto de las investigaciones, estaría llegando a su fin con el cierre del actual Gobierno.

¿Qué sigue en el proceso contra Martha Peralta?

La ponencia presentada por la magistrada Cristina Lombana no constituye una decisión definitiva. Ahora será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la encargada de analizar el documento y votar si acoge o no la propuesta.

De esa decisión dependerá si la senadora Marta Peralta continúa enfrentando el proceso en libertad o si, por el contrario, se ordena una medida de aseguramiento en su contra mientras avanza la investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD.