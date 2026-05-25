Ataque terrorista en San José del Guaviare: Ejército repelió acción armada

En zona rural de San José del Guaviare, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 de la Fuerza de Tarea Omega, fueron blanco de una acción terrorista mediante la activación de un artefacto explosivo improvisado y disparos, presuntamente ejecutados por integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Los hechos se registraron en la vereda Peña Roja, mientras los uniformados adelantaban tareas tácticas de reconocimiento y verificación de un puente en el marco del Plan Democracia 2026, diseñado para garantizar la seguridad de las comunidades y la protección de los puestos de votación en el suroriente del país.

Reacción oportuna evitó víctimas

Tras los procedimientos de seguridad y la reacción inmediata de las tropas, los soldados resultaron ilesos y continúan con las operaciones militares para neutralizar la amenaza.

De acuerdo con inteligencia militar, esta estructura ilegal estaría instalando explosivos en puentes, carreteras y pasos obligados en zonas rurales de Meta y Guaviare, poniendo en riesgo a campesinos, menores de edad, animales y miembros de la Fuerza Pública, con el propósito de afectar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

En uno de los puntos donde fueron activados los artefactos explosivos se encuentra una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores, lo que evidencia el desprecio de estos grupos armados por la vida y la tranquilidad de las comunidades campesinas.

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Ejército rechaza violación a derechos humanos

La Fuerza de Tarea Omega rechazó categóricamente estas acciones criminales, que constituyen una grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al emplear métodos indiscriminados que amenazan directamente a la población civil.

La institución reiteró que las operaciones militares continuarán de manera sostenida, conjunta y coordinada para salvaguardar la democracia, garantizar la libre movilidad y proteger a los ciudadanos en Meta, Caquetá y Guaviare.