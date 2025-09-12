Procuraduría alerta fallas en proceso de alumbrado público de EMCALI

La Procuraduría General de la Nación envió un oficio contundente a EMCALI en el que reitera sus observaciones al procedimiento para seleccionar al aliado estratégico encargado del servicio de alumbrado público en Cali.

El documento, fechado el 5 de diciembre de 2025 y firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, advierte inconsistencias técnicas, jurídicas, procedimentales y de transparencia que, según el organismo, ponen en riesgo el patrimonio público y vulneran principios constitucionales de la función administrativa.

El ente de control señala que, desde julio de 2024, ejerce vigilancia preventiva sobre este proceso y que EMCALI no ha definido un procedimiento claro, público y verificable para adelantar la selección, pese a los reiterados llamados realizados en noviembre de este año.

Según la Procuraduría, la empresa ha continuado con actuaciones propias de un proceso de contratación —como la emisión de una “invitación no vinculante” y la recepción de propuestas— sin haber definido etapas, reglas, cronogramas ni el acto formal de apertura.

Los principales reparos

Uno de los puntos más críticos es la aplicación del Manual de Contratación de EMCALI, documento que explícitamente excluye las alianzas estratégicas de sus reglas internas. Aun así, la empresa argumentó que usó este manual para desarrollar la etapa de “inteligencia de mercado”, lo cual, según el Ministerio Público, constituye una posible violación a la norma interna y a principios como buena fe, debido proceso y confianza legítima.

El organismo también cuestionó la falta de publicación en el SECOP II de documentos asociados al proceso, incluido el envío de invitaciones no vinculantes, pese a que la Ley 2195 de 2022 obliga a divulgar toda actuación de la etapa precontractual.

Además, la Procuraduría afirma que EMCALI no entregó una respuesta concreta sobre las actuaciones posteriores a la finalización del contrato de consultoría 500-CCT-3176-2025, ni sobre los requerimientos hechos al contratista durante la etapa de liquidación. Por ello, solicitó un cuadro detallado con fechas, oficios, acciones y productos entregados, insistiendo en que la empresa ha dado respuestas generales y evasivas.

Llamado a reiniciar el proceso

Tras señalar estas inconsistencias, la Procuraduría recomienda que EMCALI reinicie el proceso contractual y adopte medidas como:

Garantizar la publicidad de todos los documentos desde la etapa precontractual.

Establecer un procedimiento claro con etapas, reglas, plazos y condiciones.

Definir un cronograma completo antes de iniciar cualquier actuación.

Contar con todos los productos de la consultoría debidamente finalizados.

La empresa tiene tres días para responder el oficio con información “clara, concreta, de fondo” y anexar los documentos de soporte.