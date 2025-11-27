CANAL RCN
Colombia

Procuraduría investiga a directivos de Emcali por posibles irregularidades en contrato de alumbrado público

La entidad informó que revisará a fondo el negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial.

Absuelven a director y exdirector de la Justicia Penal Militar y Policial por caso de ley de cuotas
Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
12:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de las Empresas Municipales de Cali por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para optimizar el sistema de alumbrado público en la ciudad.

Procuraduría evalúa suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'
RELACIONADO

Procuraduría evalúa suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía por sus presuntos vínculos con disidencias de 'Calarcá'

Procuraduría investigará a funcionarios de Emcali

Según el comunicado de la Procuraduría entre los investigados se encuentra el gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, junto con otros altos cargos de la entidad: la gerente de Área, Lesly Yahel Gil Sosa; los jefes de Unidad, Marelby Caicedo Rizo, Ángela María Perea Meneses y Luis Antonio Muñoz Pérez.

También, el subgerente, Mario Germán Ocaña Guerrero; el gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño; y la gerente de área y general, Nury Dolores Devia Criollo.

La entidad informó que revisará a fondo el negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la documentación relacionada con el contrato y las actuaciones de los funcionarios implicados.

"De igual manera, el ente de control establecerá las eventuales faltas en que pudieron incurrir los implicados con respecto a las normas de contratación estatal y si hubo un posible direccionamiento del proceso de contratación 900-IPU-0148-2024, el cual tendría sobrecostos e inconsistencias financieras".

El objetivo es determinar si existieron violaciones a la normativa de contratación estatal o un posible direccionamiento en el proceso contractual, el cual, según advertencias iniciales, presentaría sobrecostos e inconsistencias financieras.

Procuraduría investigará irregularidades en contrato para prestación de servicio de alumbrado público

¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles
RELACIONADO

¿Por qué la Procuraduría le abrió investigación a la exministra Aurora Vergara? Estos son los detalles

El ente de control también señaló que la investigación se extenderá más allá del plazo inicial de seis meses, debido a que aún no se han recibido todas las pruebas solicitadas.

Se espera especialmente el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, necesario para avanzar en el análisis de las presuntas irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pico y placa

Gobernador de Cundinamarca pide reconsiderar el pico y placa para no matriculados en Bogotá

Animales

VIDEO | Conductor de Transmilenio detuvo su ruta para expulsar a pasajeros que iban con mascotas

Procuraduría General de la Nación

Suspensión indefinida para el general Juan Miguel Huertas y William Mejía por supuestos nexos con disidencias

Otras Noticias

Artistas

Pirlo hizo quitar música de Blessd durante un evento en Cali y generó polémica

En medio de la controversia entre Pirlo y Blessd, se presentó un hecho que generó controversia en redes sociales.

Secretaria de Movilidad

Nuevas cámaras aparecen en las principales vías de Bogotá y pone en alerta a los conductores, ¿de qué son?

Conozca el objetivo de la implementación de estos dispositivos.

China

Al menos 11 trabajadores murieron tras ser arrollados por un tren en Yunnan, China

Copa Libertadores

Flamengo vs. Palmeiras: la IA predijo campeón de la Copa Libertadores 2025

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos