Procuraduría investiga a directivos de Emcali por posibles irregularidades en contrato de alumbrado público

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación disciplinaria contra varios funcionarios de las Empresas Municipales de Cali por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para optimizar el sistema de alumbrado público en la ciudad.

Procuraduría investigará a funcionarios de Emcali

Según el comunicado de la Procuraduría entre los investigados se encuentra el gerente de Emcali, Roger Mina Carbonero, junto con otros altos cargos de la entidad: la gerente de Área, Lesly Yahel Gil Sosa; los jefes de Unidad, Marelby Caicedo Rizo, Ángela María Perea Meneses y Luis Antonio Muñoz Pérez.

También, el subgerente, Mario Germán Ocaña Guerrero; el gerente de la Unidad Estratégica de Negocios, José David Insuasti Avendaño; y la gerente de área y general, Nury Dolores Devia Criollo.

La entidad informó que revisará a fondo el negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la documentación relacionada con el contrato y las actuaciones de los funcionarios implicados.

"De igual manera, el ente de control establecerá las eventuales faltas en que pudieron incurrir los implicados con respecto a las normas de contratación estatal y si hubo un posible direccionamiento del proceso de contratación 900-IPU-0148-2024, el cual tendría sobrecostos e inconsistencias financieras".

El objetivo es determinar si existieron violaciones a la normativa de contratación estatal o un posible direccionamiento en el proceso contractual, el cual, según advertencias iniciales, presentaría sobrecostos e inconsistencias financieras.

Procuraduría investigará irregularidades en contrato para prestación de servicio de alumbrado público

El ente de control también señaló que la investigación se extenderá más allá del plazo inicial de seis meses, debido a que aún no se han recibido todas las pruebas solicitadas.

Se espera especialmente el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, necesario para avanzar en el análisis de las presuntas irregularidades.