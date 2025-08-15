Procuraduría avala que Congreso corrigió vicios en trámite de la Reforma Pensional

La Procuraduría General de la Nación entregó a la Corte Constitucional su concepto sobre el trámite que tuvo la Reforma Pensional en el Congreso, en el marco del expediente que estudia posibles vicios de procedimiento.

Según el documento, el Ministerio Público concluyó que las fallas advertidas por el alto tribunal fueron corregidas por el Legislativo, por lo que no existirían impedimentos formales para que la norma siga su curso.

El análisis del Ministerio Público se produjo en respuesta a una solicitud de la Corte, que requirió evaluar las actuaciones adelantadas en el Congreso luego de que se señalaran presuntas irregularidades en el trámite legislativo.

Entre los aspectos revisados se incluyeron la convocatoria de sesiones, la votación en las comisiones y plenarias, así como el respeto a los tiempos y requisitos establecidos por la ley y la Constitución.

Un concepto clave, pero no vinculante

El concepto de la Procuraduría no tiene carácter vinculante, lo que significa que la Corte Constitucional no está obligada a seguirlo. Sin embargo, este tipo de pronunciamientos suelen tener un peso significativo en el análisis final, pues ofrecen una interpretación técnica de los hechos y el procedimiento.

La Corte deberá decidir en las próximas semanas si declara ajustado a la Constitución el trámite de la reforma, uno de los proyectos más importantes para el Gobierno. De confirmarse la validez del procedimiento, la norma podría avanzar hacia su implementación, que contempla cambios estructurales en el sistema de pensiones del país.

El Gobierno ha defendido la reforma como una herramienta para ampliar la cobertura y mejorar la sostenibilidad del sistema, mientras que sus críticos han advertido sobre eventuales riesgos fiscales y el impacto en el ahorro individual. Con el concepto de la Procuraduría, el debate queda ahora en manos del máximo tribunal constitucional, que tendrá la última palabra.