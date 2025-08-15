CANAL RCN
Colombia

Procuraduría avala que Congreso corrigió vicios en trámite de la Reforma Pensional

Noticias RCN conoció en primicia que la Procuraduría conceptuó ante la Corte Constitucional que el Congreso sí subsanó las irregularidades detectadas durante la aprobación de la Reforma Pensional.

Foto: X @infopresidencia

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación entregó a la Corte Constitucional su concepto sobre el trámite que tuvo la Reforma Pensional en el Congreso, en el marco del expediente que estudia posibles vicios de procedimiento.

Reforma pensional, cesantías y emprendimiento: claves para el bolsillo de todos los colombianos
RELACIONADO

Reforma pensional, cesantías y emprendimiento: claves para el bolsillo de todos los colombianos

Según el documento, el Ministerio Público concluyó que las fallas advertidas por el alto tribunal fueron corregidas por el Legislativo, por lo que no existirían impedimentos formales para que la norma siga su curso.

El análisis del Ministerio Público se produjo en respuesta a una solicitud de la Corte, que requirió evaluar las actuaciones adelantadas en el Congreso luego de que se señalaran presuntas irregularidades en el trámite legislativo.

Entre los aspectos revisados se incluyeron la convocatoria de sesiones, la votación en las comisiones y plenarias, así como el respeto a los tiempos y requisitos establecidos por la ley y la Constitución.

Un concepto clave, pero no vinculante

El concepto de la Procuraduría no tiene carácter vinculante, lo que significa que la Corte Constitucional no está obligada a seguirlo. Sin embargo, este tipo de pronunciamientos suelen tener un peso significativo en el análisis final, pues ofrecen una interpretación técnica de los hechos y el procedimiento.

La Corte deberá decidir en las próximas semanas si declara ajustado a la Constitución el trámite de la reforma, uno de los proyectos más importantes para el Gobierno. De confirmarse la validez del procedimiento, la norma podría avanzar hacia su implementación, que contempla cambios estructurales en el sistema de pensiones del país.

¿Reforma pensional enfrentaría un presunto vicio de trámite?
RELACIONADO

¿Reforma pensional enfrentaría un presunto vicio de trámite?

El Gobierno ha defendido la reforma como una herramienta para ampliar la cobertura y mejorar la sostenibilidad del sistema, mientras que sus críticos han advertido sobre eventuales riesgos fiscales y el impacto en el ahorro individual. Con el concepto de la Procuraduría, el debate queda ahora en manos del máximo tribunal constitucional, que tendrá la última palabra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Los últimos segundos con vida del joven de 19 años asesinado por un habitante de calle en Itagüí

Valle del Cauca

Médica fue secuestrada junto a sus dos hijos en Valle del Cauca: lo que se sabe

Policía Nacional

Así fue el cruel asesinato de dos policías en Morales, Cauca: los atacaron a pie y por la espalda

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!

Hugo Rodallega volvió a entrenar con Santa Fe y su regreso a las canchas podría darse a finales de agosto o inicios de septiembre, ilusionando a la hinchada ‘cardenal’.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Este viernes 15 de agosto, llega con una energía que impulsa a cerrar ciclos y abrir nuevos caminos.

Dian

DIAN explica qué es la declaración de renta sugerida y quiénes deben presentarla en 2025

Vladimir Putin

¡Llegó el día! Trump y Putin se citan en Alaska para una cumbre clave sobre Ucrania

Cuidado personal

Pequeños rituales diarios que pueden transformar su bienestar físico y mental