Procuraduría detecta serias irregularidades en visita a la Imprenta Nacional

Una reciente visita de la Procuraduría General de la Nación a la Imprenta Nacional dejó al descubierto graves fallas administrativas en el proceso de contratación del suministro de pasaportes, tras un acuerdo firmado entre la Cancillería de Colombia y el gobierno de Portugal.

Procuraduría halló irregularidades en nueva visita a la Imprenta Nacional

El equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública evidenció múltiples irregularidades en la planeación, justificación y ejecución del convenio.

De acuerdo con el informe, los funcionarios de la Imprenta entregaron respuestas “vacías, contradictorias y poco convincentes” frente a los cuestionamientos del ente de control.

Entre los hallazgos más preocupantes se encuentra la falta de aplicación del manual de contratación de la entidad, así como la ausencia de estudios técnicos y financieros robustos que sustentaran la necesidad del contrato.

“En visita realizada a la Imprenta, el equipo encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”, indicó la Procuraduría.

Además, denunció que no se siguieron los lineamientos mínimos de planeación ni se presentaron fundamentos claros que justificaran la ejecución del proyecto.

Uno de los puntos más críticos fue la proyección del uso de vigencias futuras por más de 1.3 billones de pesos hasta el año 2036, sin contar con la debida aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal ni con un documento CONPES, requisitos obligatorios según el estatuto orgánico del presupuesto colombiano.

Asimismo, se evidenció que la Junta Directiva de la Imprenta Nacional no fue debidamente informada ni participó en el proceso de aprobación del contrato, al no existir actas ni registros formales de las sesiones previas al acuerdo.

Frente a estos señalamientos, la gerente de la entidad no ofreció explicaciones claras ni documentación que respaldara el proceso.

Según la Procuraduría, estos hechos podrían derivar en un riesgo significativo para la continuidad en la expedición de pasaportes, afectando directamente los derechos de los ciudadanos colombianos.

El ente de control advirtió que la falta de rigurosidad y transparencia en este tipo de procesos compromete la función pública y genera un alto nivel de improvisación en decisiones de impacto nacional.

El caso sigue bajo vigilancia del Ministerio Público, que podría tomar acciones disciplinarias, según avance la investigación.