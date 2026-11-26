En la mañana de este jueves 26 de noviembre de 2026, mientras que en México eran las 9:26 a.m. y en Colombia una hora más tarde (10:26 a.m.), se presentó un fuerte movimiento telúrico en ese país de América del Norte.

La magnitud estuvo cerca de los 6.0 y la profundidad fue superficial. ¿Qué han determinado las autoridades tras los respectivos monitoreos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en México hoy 26 de noviembre de 2026

9:26 a.m. en México / 10:26 a.m. en Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Norte, 209 km al noreste de Isla Socorro, Colima, México.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 343 kilómetros de Campamento San Juan Papelillo, a 348 de Cabo San Lucas, a 351 de Colonia del Sol, a 354 de Las Palmas, a 363 de San José del Cabo, a 374 de Las Veredas, a 405 de El Pescadero y a 408 de Corral del Risco.

Este ha sido el balance de las autoridades tras el fuerte sismo que se presentó en México hoy 26 de noviembre de 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil de México le entregó un parte de tranquilidad a la ciudadanía debido a que aclaró que no se presentaron daños materiales, heridos ni víctimas.

Los expertos explicaron que el epicentro se originó en mar abierto, lejos de las zonas pobladas y que, por lo tanto, a pesar de que la magnitud fue considerable, no hubo riesgos.

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Además, después de monitorear el oleaje de las zonas costeras, se descartó la posibilidad de que se genere un tsunami.

Sin embargo, se hizo hincapié en que existe la posibilidad de que se presenten réplicas de menor magnitud y que, en medio de esa coyuntura, es fundamental conservar la calma e informarse a través de los canales oficiales de comunicación.