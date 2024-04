Procuraduría investigará al Ministro de Minas por falta de nombramientos en la Creg

Ya se superó el período de un año desde que la Comisión de Regulación de Energía y Gas no tiene expertos comisionados.

Ante ese panorama, la procuradora Margarita Cabello, en el Congreso de Naturgas desarrollado en Cartagena, confirmó que la Procuraduría General de la Nación le abrirá un proceso investigativo a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía.

Según lo afirmado por la máxima autoridad del Ministerio Público, la entidad ya había alertado al Ministro de Minas a través de tres requerimientos. Sin embargo, no hubo ningún acato frente a los nombramientos que consideran que necesita la Creg.

¿Cuáles son los argumentos de la Procuraduría General de la Nación para abrirle este caso a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía?

Para la procuradora Margarita Cabello, la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha tenido un funcionamiento adecuado ante la falta de comisionados. Además, desde su perspectiva, hay un vacío preocupante en la toma de decisiones del sector energético.

La prueba en la que se apoya es que las sesiones que la Creg ha realizado durante el 2024 son menores a las del 2023. De acuerdo con sus datos, el año pasado hubo un promedio de 19 sesiones por mes y en este solo ha habido 11.

La Procuraduría General de la Nación cree que toda la responsabilidad es del ministro Andrés Camacho, debido a que debe ser el responsable de presentar los perfiles de los candidatos que sean pertinentes para las vacantes que necesita la Creg.

En ese sentido, en la investigación abierta buscarán esclarecer si Camacho ha cometido omisiones y faltas disciplinarias adicionales que requieran ser sancionadas.

¿Qué dijo exactamente la procuradora Margarita Cabello?

“El señor Ministro sigue informando que no ha podido encontrar a los técnicos especiales para poder hacer los nombramientos en propiedad. En virtud del no acatamiento, la Procuraduría General de la Nación acaba de hacer traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes”, inició indicando.

“Ministro, hay muchísimos profesionales en este país que están dispuestos y tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la Creg. No es difícil encontrar uno de esos funcionarios y, por lo tanto, la excusa de que no se encuentran no es la adecuada”, concluyó.

En medio de esta coyuntura, se pronunció la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

Tan solo unos minutos después del anuncio de la procuradora Margarita Cabello, la Creg emitió un comunicado indicando que se posesionaron tres nuevos expertos comisionados.

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) completó su quórum decisorio para aportar, desde su competencia, a la atención de coyunturas como el Fenómeno del Niño y las tarifas en la región Caribe. Así se confirmó luego de que se posesionó Manuel Peña Suarez, Antonio Jiménez y Orlando Velandia como nuevos expertos comisionados en encargo de la entidad”, puntualizaron.

Adicionalmente, señalaran que va a llevarse a cabo la primera sesión en la que estos nuevos funcionarios van a participar. Los análisis durante la misma serán sobre el balance energético nacional y la revisión del estatuto para evitar riesgos de desabastecimiento.