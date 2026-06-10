Petro sigue en la Lista OFAC de EE. UU.: tampoco fueron excluidos Alcocer, Benedetti y Nicolás Petro

El expresidente Gustavo Petro y tres personas de su círculo cercano continúan incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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La información fue confirmada por esa entidad, que aclaró que ninguno de ellos hace parte del grupo de 73 personas naturales y empresas colombianas que este martes fueron retiradas de las sanciones de la llamada Lista Clinton.

Junto con Petro permanecen sancionados Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro Burgos, quienes fueron incluidos en la misma decisión adoptada por las autoridades estadounidenses.

No fueron beneficiados con la exclusión de sanciones

La actualización divulgada por el Departamento del Tesoro generó expectativa debido a la salida de decenas de ciudadanos y compañías colombianas de las listas restrictivas de Estados Unidos. Sin embargo, la revisión no incluyó al exmandatario ni a sus allegados, cuyos nombres continúan figurando en los registros de la OFAC.

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De acuerdo con la información oficial, los cuatro mantienen vigente su condición dentro de la lista de sanciones, lo que implica restricciones financieras y comerciales bajo la jurisdicción estadounidense.

Sancionados desde octubre de 2025

Gustavo Petro fue incorporado a la Lista Clinton, administrada por la OFAC, el 24 de octubre de 2025. En ese momento, el Gobierno de Estados Unidos argumentó supuestos vínculos con la proliferación de drogas ilícitas y señaló que habría permitido el avance de carteles del narcotráfico.

La medida fue extendida simultáneamente a Verónica Alcocer, entonces identificada por las autoridades estadounidenses como persona de su entorno cercano; a Nicolás Petro Burgos, su hijo; y a Armando Benedetti, quien para esa fecha se desempeñaba como ministro del Interior.

Desde entonces, los cuatro permanecen en la lista de sancionados y, según confirmó el Departamento del Tesoro, no fueron incluidos en el reciente proceso de exclusión que benefició a 73 personas y empresas colombianas.