Procuraduría logra anular preacuerdo que buscaba drástica rebaja de pena en caso de doble homicidio

La intervención de la Procuraduría General de la Nación fue determinante para que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto un preacuerdo que contemplaba una reducción extraordinaria de la pena en un proceso por el homicidio agravado de dos jóvenes y las lesiones ocasionadas a un tercero en Montería, Córdoba.

Procuraduría evitó rebaja de pena en proceso por homicidios

El acuerdo, suscrito entre la Fiscalía y la defensa de Mario Alfonso Lora Correa, pretendía disminuir una condena superior a 33 años de prisión en más del 80 %, además de conceder el beneficio de detención domiciliaria.

Para el Ministerio Público, esta negociación desconocía elementos esenciales del caso y vulneraba principios fundamentales del proceso penal.

La Procuraduría advirtió que el preacuerdo se sustentaba exclusivamente en la versión del acusado, sin valorar testimonios clave que evidenciaban la situación de indefensión de las víctimas.

Esta omisión, según el ente de control, atentaba contra el principio de legalidad y afectaba la credibilidad de la administración de justicia.

Al estudiar el caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema concluyó que la negociación excedía los límites permitidos por la ley, al aceptar sin respaldo probatorio la atenuante de ira e intenso dolor y proponer una reducción de la pena desproporcionada frente a la gravedad de los hechos.

En consecuencia, el alto tribunal ordenó que el proceso continúe por la vía ordinaria, con el fin de que se establezca una sanción acorde con la magnitud del delito.

Además, dispuso el envío de copias para que se investigue la actuación de la fiscal encargada del caso y de los conjueces que avalaron el preacuerdo.