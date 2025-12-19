Nicolás Maduro se inventó un premio y se lo entregó a sí mismo: "Arquitecto por la paz"

Nicolás Maduro vuelve a dar de qué hablar con relación a algunas decisiones que ha tomado al frente del régimen en Venezuela. Luego de actos como adelantar la Navidad y el Año Nuevo, ahora recibió un reconocimiento que fue creado por su propio Gobierno.

Se trata del premio 'Arquitecto por la Paz', el cual recibió en el histórico Museo Bolivariano en Caracas. De acuerdo a quienes le entregaron el reconocimiento, el acto se da debido a su contribución en la búsqueda de la paz en la región.

"Queremos darle una condecoración especial de la Sociedad Bolivariana de Venezuela por toda su labor: Arquitecto de la Paz (...) porque usted es el que ha construido y le debemos la paz de Venezuela y de América Latina y del mundo entero", indicaron los que se encargaron del acto.

Tras recibir el galardón, Maduro expresó su felicidad. "Es un gran compromiso, sobre todo recibirla aquí, en esta sede histórica del Museo Bolivariano, de la sociedad bolivariana, aquí al lado de la casa donde nació nuestro libertador Simón Bolívar, y recibirlo de sus manos".

Nicolás Maduro y las críticas a María Corina Machado y al comité del Nobel de Paz

Este acto de reconocimiento para Nicolás Maduro se da semanas después de que su principal opositora, la activista María Corina Machado, fuera condecorada en la capital de Noruega con el Premio Nobel de la Paz, por su lucha contra el régimen en su país.

Maduro se ha expresado en reiteradas oportunidades con relación a este premio, criticando tanto a Machado como al comité que lo otorgó. Cuando se conoció la decisión, calificó a la ganadora como una "bruja demoniaca", mientras que se ordenó cerrar la Embajada de Venezuela en Noruega.