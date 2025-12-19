CANAL RCN
Condenan a sujeto que persiguió, intimidó y tocó las partes íntimas de una menor de edad de 8 años

El sujeto deberá pagar 11 años de prisión por hechos ocurridos al interior de una congregación religiosa en la capital del Valle del Cauca.

diciembre 19 de 2025
12:39 p. m.
Un juez de Cali dictó una sentencia condenatoria contra un hombre identificado como Leonel De Jesús Velásquez López, tras hallarlo responsable del delito de acto sexual violento agravado.

Condenan a sujeto que realizó tocamientos indebidos a una menor de edad

La decisión judicial le impuso una pena de 11 años de prisión por hechos ocurridos en el marco de una congregación religiosa en la capital del Valle del Cauca.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación logró determinar que, entre los meses de febrero y marzo de 2023, el procesado aprovechó un entorno de confianza creado en una comunidad religiosa, para acercarse a una menor de apenas 8 años de edad.

Según el material probatorio, Velásquez López aprovechaba los momentos de culto para acechar e intimidar a la niña. El ente acusador detalló un episodio crítico en el que el hoy condenado interceptó a la víctima en el patio del recinto mientras ella tomaba agua.

Estando allí, Velásquez López intentó despojarla de sus vestiduras. También la agredió físicamente y le tapó la boca para evitar que pidiera auxilio.

Además, realizó tocamientos indebidos de manera violenta y utilizó amenazas de muerte contra los padres de la menor para asegurar su silencio.

Gracias a la contundencia de las pruebas presentadas, el juzgado no solo ordenó que la sentencia se cumpla de manera efectiva en un centro carcelario, sino que también impuso una sanción accesoria.

“En una de las ocasiones, el hoy condenado aprovechó que la víctima fue al patio de dicho lugar a tomar agua, la siguió, intentó despojarla de sus prendas de vestir, le tapó la boca, tocó sus partes íntimas de manera violenta y la amenazó con asesinar a sus padres si gritaba o contaba lo sucedido”, detalló la Fiscalía.

Ahora, Velásquez López quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por un periodo equivalente al de su condena principal.

Cabe destacar que el procesado se encontraba bajo medida de aseguramiento desde julio de 2023, fecha en la que fue capturado tras la denuncia de estos hechos.

