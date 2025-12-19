CANAL RCN
Colombia

Se aprobó el cobro de la tarifa de aseo para habitantes de la zona rural de Soacha: advierte alcalde

La economía de 8.000 personas se vería afectada si no logran suspender la decisión de la empresa de aseo: URBASER.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
04:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó a través de sus redes sociales la decisión adoptada por la empresa de aseo URBASER con la que pretenden cobrar una tarifa adicional a los habitantes de la zona rural.

Según explicó, “la junta directiva de URBASER (empresa encargada del aseo en el municipio de Soacha), con un 80 % de participación privada, acaba de aprobar el cobro de una tarifa de aseo en las zonas rurales de Soacha”.

Periodista es viral tras reportar desde un gigantesco cráter en vía de Soacha
RELACIONADO

Periodista es viral tras reportar desde un gigantesco cráter en vía de Soacha

Alcaldía tomó cartas en el asunto para evitar el cobro:

El mandatario explicó que, desde la Alcaldía de Soacha, instauraron las acciones pertinentes en un intento por suspender el cobro hasta que no se realicen estudios socioeconómicos sobre las personas a las que afectaría la tarifa e insistió:

“No vamos a permitir que esta tarifa sea impuesta. Pido a la Procuraduría General de la Nación decretar medidas cautelares que protejan a los usuarios afectados por esta decisión”.

Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha
RELACIONADO

Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Administración municipal se opuso al cobro de la tarifa de aseo a las afueras del casco municipal:

Sánchez hizo un llamado a los habitantes del municipio a mantenerse unidos para garantizar la suspensión del cobro y que se revise el servicio prestado por la empresa de aseo en el casco urbano.

Y es que, según dijo, “A URBASER no le basta con la deficiente prestación del servicio que hace en la zona urbana de la ciudad y la lucha categórica que hemos dado los soachunos y soachunas por el alto cobro”.

La Alcaldía se opuso a la medida durante la votación e insiste que seguirá buscando recursos para evitar el cobro en los hogares rurales: “Desde el Gobierno de la ciudad, que cuenta únicamente con el 20 % de participación, votamos NEGATIVO esta iniciativa, ya que no tiene viabilidad socioeconómica ni considera la capacidad de pago de más de 8.000 usuarios”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió una influencer colombiana que inició junto a Westcol: tenía tan solo 23 años

Antártida

El Buque ARC Simón Bolívar ajusta su horario dos horas durante la navegación por cambio de longitud

Abuso a menores

Así funcionaba una banda que distribuía contenido sexual de menores hacia varios países

Otras Noticias

Venezuela

Nicolás Maduro se inventó un premio y se lo entregó a sí mismo: "Arquitecto por la paz"

El presidente de Venezuela llevó a cabo un acto oficial en donde le entregaron un reconocimiento creado por el régimen, días después del Nobel de Paz a María Corina Machado.

Artistas

Famoso actor confesó que fue diagnosticado con VIH: "hoy rompo este silencio"

El actor reveló que se enteró del diagnóstico hace varios años y que hablará de esto en una película documental.

River Plate

José Enamorado podría irse de Junior: el gigante argentino que busca al delantero

Trabajo

Estos son los casos donde los trabajadores tienen derecho a indemnización y liquidación tras renunciar

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas