Se aprobó el cobro de la tarifa de aseo para habitantes de la zona rural de Soacha: advierte alcalde

El alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó a través de sus redes sociales la decisión adoptada por la empresa de aseo URBASER con la que pretenden cobrar una tarifa adicional a los habitantes de la zona rural.

Según explicó, “la junta directiva de URBASER (empresa encargada del aseo en el municipio de Soacha), con un 80 % de participación privada, acaba de aprobar el cobro de una tarifa de aseo en las zonas rurales de Soacha”.

Alcaldía tomó cartas en el asunto para evitar el cobro:

El mandatario explicó que, desde la Alcaldía de Soacha, instauraron las acciones pertinentes en un intento por suspender el cobro hasta que no se realicen estudios socioeconómicos sobre las personas a las que afectaría la tarifa e insistió:

“No vamos a permitir que esta tarifa sea impuesta. Pido a la Procuraduría General de la Nación decretar medidas cautelares que protejan a los usuarios afectados por esta decisión”.

Administración municipal se opuso al cobro de la tarifa de aseo a las afueras del casco municipal:

Sánchez hizo un llamado a los habitantes del municipio a mantenerse unidos para garantizar la suspensión del cobro y que se revise el servicio prestado por la empresa de aseo en el casco urbano.

Y es que, según dijo, “A URBASER no le basta con la deficiente prestación del servicio que hace en la zona urbana de la ciudad y la lucha categórica que hemos dado los soachunos y soachunas por el alto cobro”.

La Alcaldía se opuso a la medida durante la votación e insiste que seguirá buscando recursos para evitar el cobro en los hogares rurales: “Desde el Gobierno de la ciudad, que cuenta únicamente con el 20 % de participación, votamos NEGATIVO esta iniciativa, ya que no tiene viabilidad socioeconómica ni considera la capacidad de pago de más de 8.000 usuarios”.