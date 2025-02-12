CANAL RCN
Colombia

Procuraduría pide suspender pagos a Casa de la Moneda en Portugal

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir medida cautelar solicitada por el ente de control.

¿Hay citas en la página de la Cancillería para sacar el pasaporte?
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
11:23 a. m.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se suspenda de manera inmediata cualquier desembolso o ejecución de pagos relacionados con el contrato interadministrativo firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda, S.A. de Portugal.

RELACIONADO

Protección del patrimonio público

La medida cautelar, presentada por el Procurador Delegado Preventivo Marcio Melgosa Torrado, busca evitar la disposición de recursos públicos mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad absoluta del contrato de pasaportes suscrito con la entidad portuguesa.

Según el documento oficial, de continuar los pagos, se podría generar un daño irremediable al patrimonio público, afectando la eficacia de una eventual sentencia a favor de la nulidad del contrato.

La solicitud se sustenta en la Ley 1437 de 2011, artículos 229 y 230, numeral 5°, que permite impartir órdenes o imponer obligaciones de hacer o no hacer para proteger bienes jurídicos en riesgo. La Procuraduría argumenta que detener los desembolsos es necesario para proteger los recursos del Estado y garantizar que la eventual resolución judicial tenga efectos reales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará la medida cautelar y decidirá si ordena la suspensión de los pagos o la abstención de actos que impliquen la disposición de dinero público mientras avanza el proceso legal.

RELACIONADO

Esta decisión podría marcar un precedente en el manejo de contratos estatales con entidades extranjeras.

Otras Noticias

