Víctima reveló pruebas, imágenes y videos de maltrato: su agresor era miembro de la Policía

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

RELACIONADO Capturan a mujer trans acusada de cometer robos y ofrecer sexo en plena calle en Bogotá

Esto ocurrió tras confirmar que cometió graves actos de violencia intrafamiliar y amenazas contra su expareja sentimental y contra su hija menor de edad.

Víctima reveló pruebas, imágenes y videos de maltrato

La decisión se fundamentó en pruebas contundentes presentadas por la víctima, entre ellas fotografías e imágenes en video que dejaron al descubierto la manera en la que el uniformado ejercía agresiones físicas y psicológicas.

Los hechos se concentraron el 8 de noviembre de 2023, día en que la mujer logró documentar la violencia que sufría, material que posteriormente se convirtió en pieza clave dentro del proceso disciplinario.

La Delegada Distrital de Juzgamiento en Bogotá estableció que las conductas del patrullero vulneraron de manera grave la integridad y el bienestar de las víctimas, configurando una falta disciplinaria de la máxima gravedad cometida con dolo.

Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad de 18 años a patrullero de la Policía

En consecuencia, el uniformado fue sancionado con suspensión e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo de 18 años.

En su decisión, el organismo de control recordó que la Policía Nacional tiene la obligación constitucional de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos.

Por ello, cuando un uniformado incurre en comportamientos violentos dentro de su núcleo familiar, el reproche social y disciplinario debe ser aún más severo, pues contradice los principios de servicio y protección que rigen a la institución.

La Procuraduría recalcó que, aunque las conductas se produjeron fuera de su horario de servicio, esto no disminuye su gravedad ni la responsabilidad disciplinaria que le corresponde como funcionario público.