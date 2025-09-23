CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Brutal asalto contra pasajero en estación del Megabús en Pereira quedó registrado en cámaras

La víctima fue reducida violentamente y despojada de todas sus pertenencias.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
04:18 p. m.
En Pereira, un ciudadano que esperaba el servicio en una de sus estaciones fue víctima de un violento atraco perpetrado por un hombre y una mujer que actuaron en complicidad.

La agresión quedó registrada en las cámaras de seguridad del servicio de transporte.

Video: robo en estación del Megabús en Pereira

Las imágenes divulgadas muestran el momento exacto en el que la víctima, un hombre mayor, se encontraba de pie con su maleta mientras aguardaba la llegada del bus.

Por detrás apareció un sujeto vestido con overol y gorra, quien fue captado con claridad por las cámaras segundos antes de ejecutar el ataque.

De manera sorpresiva, el delincuente rodeó a la víctima por la espalda y lo tomó con fuerza del cuello, inmovilizándolo y arrastrándolo hacia atrás. El ciudadano, sin capacidad de defensa, quedó completamente reducido mientras trataba de resistir el inesperado ataque.

En ese instante intervino una mujer que llevaba puesta una chaqueta. Ella se abalanzó sobre el hombre indefenso y comenzó a retirarle sus pertenencias personales.

El cómplice masculino no solo permitió que ella terminara el despojo, sino que además le arrancó el morral que llevaba consigo, dejándolo sin nada.

La violencia del asalto fue tal que la víctima cayó al suelo y permaneció inmóvil durante varios segundos. Los delincuentes aprovecharon su indefensión para huir de la estación con los objetos robados.

¿Quiénes son los delincuentes que robaron a un hombre en el Megabús?

Las autoridades revisan las grabaciones para avanzar en la identificación de los agresores. El rostro del atacante masculino quedó registrado con nitidez, lo que podría facilitar su ubicación.

Sin embargo, la situación ha generado inquietud entre la ciudadanía, que reclama mayor presencia policial y controles efectivos en las estaciones del Megabús.

