Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y se desempeñará como embajador en Brasil

Alfredo Saade asumió el pasado junio de 2025 el cargo de jefe de Despacho Presidencial en la administración de Gustavo Petro, sin embargo, este 15 de agosto se conoció que dejará la Casa de Nariño.

Así las cosas, Saade deja su cargo actual para enrolarse como nuevo embajador de Colombia ante el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

Su hoja de vida fue publicada para este cargo, en reemplazo de Guillermo Rivera, quien renunció a su cargo el pasado 31 de julio por aspiraciones electorales.

Saade y la polémica por expedición de pasaportes

Recientemente se vio envuelto en la controversia nacional relacionada con el trámite para la expedición de los pasaportes, luego de que lo señalaran de haber emitido directrices a varios funcionarios de la Cancillería.

La Procuraduría explicó que, al parecer, Saade se habría “extralimitado en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.

De igual forma se habría extralimitado al tomar decisiones que no le correspondían en relación con los pasaportes, entre ellas convocar a reuniones o emitir instrucciones de la contratación.

Testimonios aseguraron que durante una de las reuniones Saade habría dicho que era una “orden del presidente contratar con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal”.

Adicionalmente, el ahora exjefe de gabinete presuntamente acusó a funcionarios de la cartera de tener intereses con el contratista.

¿Quién es Alfredo Saade?

Es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública. Además, fue presidente de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia, y exdirector del área metropolitana de Valledupar.

Jue jefe de Despacho en el Gobierno del presidente Petro, trabajó con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la Casa de la Cultura en Valledupar y fue candidato presidencial en 2022.