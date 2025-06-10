Procuraduría y Fiscalía investigan al ministro Edwin Palma por presuntos sobrecostos en contrato de suministros eléctricos

La Procuraduría General de la Nación inició la práctica de pruebas dentro de la indagación previa contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por presuntas irregularidades en la compra de suministros para la prestación del servicio eléctrico en la Costa Atlántica.

El proceso busca esclarecer si hubo sobrecostos superiores al 50% en el contrato firmado el 25 de febrero de 2025 entre Palma, entonces interventor de la empresa Air-e, y el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC).

El organismo de control solicitó información detallada sobre las labores realizadas por Palma en el marco del contrato, que contemplaba la adquisición de 560 artículos. El objetivo es determinar en cuáles de estos elementos se habrían presentado sobrecostos. Además, se dejó abierta la posibilidad de que el ministro rinda versión libre si así lo desea.

Fiscalía Seccional Barranquilla priorizó el caso que involucra a ministro Palma

Paralelamente, la Fiscalía Seccional Barranquilla decidió priorizar el caso tras las denuncias presentadas contra Palma. La Unidad Anticorrupción ya comenzó las primeras labores investigativas, mientras que la compulsa de copias fue asignada al séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Esta acción se suma a la compulsa de copias realizada en septiembre por la Fiscalía Seccional Atlántico, que busca establecer si existen actos de connotación penal en la gestión del ministro como interventor de Air-e.

El contrato de Air-e que involucra al ministro Edwin Palma

Uno de los puntos más críticos del contrato es la compra de 150.000 metros de cable desnudo, cuyo precio unitario antes de IVA en el inventario de Air-e al 31 de agosto de 2024 era de 4.890 pesos por metro.

Sin embargo, el cable fue adquirido por 8.350 pesos por metro, con el visto bueno del contador Juan Pablo Nieto Ejea, lo que representa un presunto sobrecosto del 70.76%, equivalente a 519 millones de pesos en un solo artículo.

Las investigaciones continúan en curso y podrían tener implicaciones judiciales y administrativas para el ministro Palma, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación pública en el sector energético.