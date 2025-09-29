Cancelan la visa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma

La Embajada de Estados Unidos en Colombia notificó la cancelación de la visa A1 y B1/B2 del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, según lo dio a conocer el propio funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Cancelan la visa del ministro de Minas y Energía

En la comunicación, la Sección Consular informó que las visas A1 (V5468656) y B1/B2 (M3347919) ya no son válidas para viajar a territorio estadounidense.

Adicional a esto, la notificación aclara que, aunque estas credenciales fueron canceladas, Palma podrá presentar en cualquier momento una nueva solicitud de visa, cumpliendo con los requisitos de una nueva cita, foto y el pago correspondiente de derechos consulares.

“La Sección Consular desea informarle que su visa A1 (V5468656) y su visa B1/B2 (M3347919) han sido canceladas. Sus visas ya no son válidas para viajar a los Estados Unidos. Sin embargo, usted puede volver a solicitar una visa en cualquier momento. Para esto, deberá presentar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de solicitud de visa y programar una nueva cita”, se lee en el trino.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Minas ni la Cancillería han entregado un pronunciamiento oficial adicional sobre las implicaciones de esta medida.

Estados Unidos anunció que revocará la visa del presidente Petro

Cabe mencionar que hace algunos días, Estados Unidos anunció que tomó la decisión de revocar la visa del presidente Gustavo Petro.

Esto, luego de que el mandatario colombiano participara en una protesta que tuvo lugar el viernes 26 de septiembre en Times Square, Nueva York.

El jefe de Estado asistía a la Asamblea General de la ONU y según la cancillería estadounidense, sus declaraciones fueron “imprudentes e incendiarias”, al instar a soldados a desobedecer órdenes y alentar la violencia.

La manifestación, dirigida contra Israel, fue el escenario en el que Petro planteó la creación de un “Ejército de salvación del mundo”.

Además, anunció la intención de abrir en Colombia una lista de voluntarios con experiencia militar que, dijo, podrían ponerse al servicio de Palestina.

En su intervención, el mandatario reiteró sus críticas hacia la actuación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y afirmó que, con el veto reciente, “se acabó la diplomacia” y habría que pasar a otra fase de la lucha.