La respuesta de Edwin Palma tras la compulsa de copias por millonario sobrecosto en compra de cable eléctrico

La Fiscalía Seccional Atlántico compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investiguen posibles actos de connotación penal contra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en su gestión como interventor de la empresa Air-e.

RELACIONADO Ministro de Salud en el listado de compulsa de copias de nuevos salpicados del gobierno en caso UNGRD

El ente investigador advirtió presuntos sobrecostos en los suministros para la prestación del servicio en un contrato del 25 de febrero del 2025, firmado por el entonces interventor de la empresa Air-e, Edwin Palma Mejea y el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC).

El objeto del contrato corresponde a la compra de suministros para el servicio de energía en la Costa Atlántica a través de esa empresa. El contrato tenía destinada la compra de 560 elementos, los cuales fueron fijados en precios de mutuo acuerdo.

RELACIONADO Fiscalía compulsa copias para investigar si Gustavo Petro habría cometido delitos en financiación de su campaña

Los presuntos sobrecostos de un contrato cuando Edwin Palma fue interventor de Air-e

Noticias RCN conoció que con la compulsa de copias de la Fiscalía, lo que busca determinar es si existen sobrecostos entre múltiples elementos comprados en el contrato marco tras la compra de 150.000 metros de cable desnudo para hacer instalaciones, el cual tenía como precio unitario antes de IVA en el inventario del propio Air-e a 31 de agosto del 2024 un valor de 4.890 pesos el metro.

El cable terminó comprado con un precio unitario de 8.350 pesos con el visto bueno de Juan Pablo Nieto Ejea, contador de la intervenida Air-e, lo que indica un presunto sobrecosto del 70.76%, es decir 519 millones de pesos en un solo artículo de los 560 que estaban en la compra.

Por su parte, un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia comenzó las labores investigativas para recaudar las facturas y todo lo relacionado al contrato.

La respuesta de Edwin Palma

Noticias RCN consultó al ministro de Minas, Edwin Palma, quien afirmó que está presto a las investigaciones pertinentes. “Ya he dado todas las explicaciones del tema y ya también he dicho que confío en que se investigue y allí daré las explicaciones a que haya lugar. En la Fiscalía tengo un solo proceso y hasta hace poco se nombró fiscal y ya ahí está mi abogado”, afirmó Palma.