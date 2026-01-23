VIDEO | Cámara trampa reveló las primeras imágenes de un puma merodeando en el sur del Tolima

Un video captado mediante una cámara trampa permitió documentar por primera vez la presencia de un puma en el sur del Tolima.

El registro fue confirmado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y se obtuvo en jurisdicción del municipio de San Antonio, gracias al trabajo comunitario de monitoreo del grupo Rupícolas.

Cabe mencionar que, en esta zona del departamento hasta ahora no se contaba con evidencia registrada de la presencia de este felino.

Cámara trampa captó las primeras imágenes de un puma merodeando en el sur del Tolima

Según informó Cortolima, el registro del puma representa un avance en los procesos de investigación y conservación de la biodiversidad.

La autoridad ambiental destacó que la presencia del felino es un indicador de las condiciones del hábitat y del estado de conservación de los ecosistemas donde fue captado.

El puma, considerado el segundo felino más grande del continente americano, cumple un papel fundamental dentro de la cadena trófica, al ser una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas andinos.

Su presencia está directamente relacionada con la disponibilidad de territorio, conectividad ambiental y condiciones favorables para su supervivencia.

Recomendaciones en caso de un encuentro con esta especie

Tras la confirmación del video, la autoridad ambiental hizo un llamado a la comunidad tolimense para proteger y conservar esta especie. Recordó de manera enfática que la cacería del puma está prohibida, e insistió en la necesidad de respetar los corredores ecológicos que permiten su desplazamiento natural.

Además, Cortolima entregó recomendaciones orientadas a prevenir conflictos entre las comunidades y el felino, así como a garantizar la seguridad humana y la conservación de la especie.

Entre estas medidas, reiteró la importancia de reportar oportunamente los casos en los que se identifiquen individuos heridos, en peligro o en situaciones de riesgo.