CANAL RCN
Internacional

¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Los hechos habrían sido denunciados por dos exempleados del reconocido cantante.

Denuncia contra Julio Iglesias
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 23 de 2026
04:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía en España dio este viernes 23 de enero un adelanto sobre la denuncia por delitos sexuales y trata de personas presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos de sus exempleadas.

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín
RELACIONADO

La dura respuesta de Booking y Airbnb tras las cancelaciones y alzas desmedidas en los hospedajes en Medellín

¿Qué pasó con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

La cruda decisión fue adoptada tras determinar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar los hechos, debido a que estos habrían ocurrido fuera del territorio nacional.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó:

Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía.

Esta resolución se conoció semanas después de que el caso fuera revelado por una investigación conjunta de la cadena estadounidense Univisión y el medio elDiario.es, que sacó a la luz las acusaciones formuladas por dos antiguas trabajadoras del artista.

¿Por qué denunciaron al cantante Julio Iglesias por delitos sexuales?

La denuncia fue interpuesta en España el 5 de enero por las dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, cantante español de 82 años y reconocido como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

En su relato, las exempleadas afirmaron haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual, señalando que el artista habría abusado de su posición de poder frente a empleadas jóvenes y situación de precariedad.

Atraparon a hombre que habría violado a su propia abuela tras hospedarse en su casa en Santa Rosa de Cabal
RELACIONADO

Atraparon a hombre que habría violado a su propia abuela tras hospedarse en su casa en Santa Rosa de Cabal

Una de las denunciantes describió además penetraciones no consentidas, según los testimonios divulgados por los medios que destaparon el caso.

De acuerdo con la investigación periodística, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones que el cantante posee en la República Dominicana y en las Bahamas.

¿Por qué archivaron el proceso contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Tras examinar la denuncia, la fiscalía explicó que no podía abrir una investigación debido a varios factores determinantes.

Entre ellos, que las víctimas son extranjeras y no residen en España, que el acusado, quien vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas, tampoco se encuentra en territorio español, y que los hechos señalados habrían tenido lugar en países que cuentan con plena competencia judicial para investigarlos.

Familia de colombianos denunció a reconocido futbolista francés por presunta trata de personas
RELACIONADO

Familia de colombianos denunció a reconocido futbolista francés por presunta trata de personas

Por esto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal con sede en Madrid especializado en delitos complejos y en hechos cometidos por españoles en el extranjero, aclaró que el archivo de las diligencias no convierte el caso en cosa juzgada, lo que significa que las denunciantes pueden presentar sus acusaciones ante otras jurisdicciones.

Paralelamente, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, encargadas de asesorar y representar a las denunciantes, calificaron la decisión de la fiscalía como “lamentable”. En un comunicado reproducido por elDiario.es, ambas entidades aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

España

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Venezuela

El lujoso regalo que recibió Trump para negociar en secreto con Delcy Rodríguez

Otras Noticias

Bogotá

Pensaron que podían seguir como si nada luego de robar, pero la Policía los sorprendió en Bogotá

Los ladrones protagonizaron junto a unos cómplices el violento robo contra una ferretería.

Millonarios

Millonarios presentó su nueva camiseta y desató reacciones: este es su precio

Millonarios presentó la que será su camiseta durante la temporada 2026 con conmemoración a sus 80 años de historia.

Cesantías

Así puede saber con su cédula, cuánto tiene de cesantías en este 2026: conozca el link

Conciertos

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla