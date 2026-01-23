¿Qué pasó finalmente con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

La Fiscalía en España dio este viernes 23 de enero un adelanto sobre la denuncia por delitos sexuales y trata de personas presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos de sus exempleadas.

¿Qué pasó con la denuncia contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

La cruda decisión fue adoptada tras determinar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar los hechos, debido a que estos habrían ocurrido fuera del territorio nacional.

En un comunicado oficial, el Ministerio Público informó:

Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la fiscalía.

Esta resolución se conoció semanas después de que el caso fuera revelado por una investigación conjunta de la cadena estadounidense Univisión y el medio elDiario.es, que sacó a la luz las acusaciones formuladas por dos antiguas trabajadoras del artista.

¿Por qué denunciaron al cantante Julio Iglesias por delitos sexuales?

La denuncia fue interpuesta en España el 5 de enero por las dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, cantante español de 82 años y reconocido como el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

En su relato, las exempleadas afirmaron haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual, señalando que el artista habría abusado de su posición de poder frente a empleadas jóvenes y situación de precariedad.

Una de las denunciantes describió además penetraciones no consentidas, según los testimonios divulgados por los medios que destaparon el caso.

De acuerdo con la investigación periodística, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones que el cantante posee en la República Dominicana y en las Bahamas.

¿Por qué archivaron el proceso contra Julio Iglesias por delitos sexuales?

Tras examinar la denuncia, la fiscalía explicó que no podía abrir una investigación debido a varios factores determinantes.

Entre ellos, que las víctimas son extranjeras y no residen en España, que el acusado, quien vive entre Miami, República Dominicana y Bahamas, tampoco se encuentra en territorio español, y que los hechos señalados habrían tenido lugar en países que cuentan con plena competencia judicial para investigarlos.

Por esto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal con sede en Madrid especializado en delitos complejos y en hechos cometidos por españoles en el extranjero, aclaró que el archivo de las diligencias no convierte el caso en cosa juzgada, lo que significa que las denunciantes pueden presentar sus acusaciones ante otras jurisdicciones.

Paralelamente, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, encargadas de asesorar y representar a las denunciantes, calificaron la decisión de la fiscalía como “lamentable”. En un comunicado reproducido por elDiario.es, ambas entidades aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.